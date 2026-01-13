Tragedia en Caucete: la moto habría invadido el carril contrario al momento del impacto

Caucete atraviesa horas de profunda conmoción por la muerte de Enzo Maravilla , un joven de 19 años e hijo del reconocido radiólogo César Maravilla . El fatal accidente se produjo durante la noche del martes sobre Ruta 270 , cuando el joven se desplazaba a bordo de una motocicleta.

De acuerdo a las primeras informaciones, la moto en la que viajaba Maravilla colisionó de frente con una Ford EcoSport . A raíz del violento impacto, el joven perdió la vida una hora más tarde en el Hospital Rawson , mientras que su acompañante, de 18 años y de apellido Leiva , sufrió heridas de gravedad y debió ser trasladado de urgencia, donde permanece internado.

image

Con el paso de las horas, el equipo de investigación del Ministerio Público Fiscal pudo tener mayor certeza sobre la mecánica del siniestro, que mantiene en vilo a todo el departamento. La versión que cobra fuerza es que Maravilla, a bordo de la motocicleta, se encontraba invadiendo el carril contrario, por donde circulaba la camioneta al momento del impacto. Se presume que intentó doblar para ingresar al barrio Los Olivos y, por razones que aún se investigan, no logró divisar el vehículo, produciéndose la colisión frontal.

image

Por el momento, no se pudo determinar si alguno de los conductores tenía alcohol en sangre, ya que los resultados de los análisis correspondientes aún esperan confirmación.

En tanto, el conductor de la camioneta, un hombre de 67 años, no habría sufrido lesiones de importancia, según informaron fuentes vinculadas al operativo.

Minutos después del impacto, arribaron al lugar efectivos de la Comisaría 37ª, junto a personal de emergencias médicas, quienes asistieron a las víctimas y activaron el protocolo de emergencia correspondiente.