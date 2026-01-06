martes 6 de enero 2026

Dolor

Tragedia en un geriátrico: dos muertos y 37 heridos tras un incendio devastador

Un feroz incendio en un geriátrico de Olavarría provocó una tragedia: murieron dos adultos mayores y al menos 37 personas resultaron heridas, la mayoría por inhalación de monóxido de carbono.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un gravísimo incendio desatado este lunes por la noche en una residencia de adultos mayores del barrio Isaura, en la ciudad bonaerense de Olavarría, dejó un saldo de dos personas fallecidas y 37 heridas con distintos niveles de gravedad. El siniestro ocurrió en el establecimiento ubicado en la intersección de calles 25 de Mayo y 110.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la mayoría de los heridos sufrió intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. Entre los afectados se encuentran tres bomberos que participaron del operativo de rescate, uno de ellos internado en terapia intensiva y con asistencia respiratoria.

El titular de Defensa Civil, Adrián Guevara, detalló que el primer llamado de emergencia se recibió a las 21:36 y que, al arribar la primera dotación, el fuego ya se encontraba generalizado en el primer piso del edificio, lo que obligó a desplegar un operativo de gran magnitud.

Para evacuar a los residentes, los rescatistas debieron utilizar escaleras y tablas, debido a la intensidad de las llamas y la densa presencia de humo. En el operativo participaron cerca de veinte ambulancias, tanto públicas como privadas, que trasladaron a las víctimas a distintos centros de salud.

En el combate del incendio trabajaron ocho dotaciones, con un total de 40 bomberos, quienes lograron controlar las llamas tras varias horas de trabajo. De acuerdo con versiones preliminares de residentes y trabajadores, el fuego habría comenzado en una de las habitaciones de la planta baja, aunque esta hipótesis aún debe ser confirmada oficialmente.

El subsecretario de Salud, Fernando Alí, informó que los pacientes fueron categorizados según la gravedad y derivados a distintos centros asistenciales. En el Hospital Municipal quedaron internadas 25 personas, cuatro de las cuales recibieron tratamiento en cámara hiperbárica por la severidad de la intoxicación.

En tanto, en la Clínica María Auxiliadora fueron internadas ocho personas, algunas de ellas en terapia intensiva, mientras que otros cuatro pacientes permanecen hospitalizados en la Clínica Cemeda.

Las autoridades indicaron que las causas del incendio aún no fueron determinadas y que en el lugar continúa trabajando Policía Científica junto a Bomberos de la Policía de Azul. Respecto a la situación administrativa del geriátrico, se informó que el establecimiento estaba incluido desde hace un año en un programa municipal de evaluación y seguimiento.

