viernes 9 de enero 2026

En Corrientes

Tragedia en la peregrinación al Gauchito Gil: un hombre murió atragantado con un caramelo

Un hombre de 64 años, oriundo de Buenos Aires, murió en la localidad correntina de Mercedes tras atragantarse con un caramelo mientras participaba de la tradicional peregrinación al santuario del Gauchito Gil. El hecho ocurrió durante la madrugada, pese al operativo sanitario y de seguridad desplegado en la zona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hombre de 64 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, falleció este jueves en la localidad correntina de Mercedes tras atragantarse con un caramelo mientras participaba de la peregrinación al santuario del Gauchito Gil.

El trágico episodio ocurrió durante la madrugada en el sector de estacionamiento ubicado a la vera de la Ruta Nacional 123, a la altura del kilómetro 103. La víctima integraba un contingente de turistas que había llegado a la zona para sumarse a la tradicional celebración religiosa que convoca a miles de fieles cada año.

De acuerdo a la información preliminar aportada por fuentes policiales, el deceso se produjo como consecuencia de una asfixia por aspiración de un cuerpo extraño. El caramelo obstruyó las vías respiratorias y provocó un cuadro de hipoxia que derivó rápidamente en un paro cardiorrespiratorio.

Personas que se encontraban en el lugar intentaron auxiliar al hombre al advertir la emergencia. Poco después intervino personal sanitario afectado al operativo de seguridad del evento, que realizó maniobras de reanimación y técnicas de desobstrucción, aunque no lograron revertir el cuadro.

Efectivos policiales y personal de salud trabajaron en la escena para preservar el lugar y constatar el fallecimiento. El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal correspondiente, que inició actuaciones bajo la carátula de investigación de causales de muerte.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Mercedes, donde se realizarán las pericias de rigor para descartar la existencia de patologías previas que hayan influido en el desenlace.

En el marco de la masiva peregrinación, las autoridades informaron que durante la jornada se registra un intenso movimiento de personas y vehículos sobre la Ruta Nacional 123, lo que en algunos momentos dificulta el acceso de los servicios de emergencia.

La Policía de Corrientes mantiene un amplio operativo de seguridad con más de 450 efectivos y el apoyo de drones para monitorear el flujo de peregrinos y prevenir incidentes. Tras el levantamiento del cuerpo, el personal continuó con las tareas de control y prevención en el predio del santuario.

Desde el área de Salud reiteraron las recomendaciones de extremar los cuidados al consumir alimentos y bebidas en zonas de gran concurrencia y de ubicar con antelación los puestos de atención médica ante cualquier emergencia.

