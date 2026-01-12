Un vendedor ambulante quedó en la mira de la Justicia por un golpe de $20 millones a un depósito de motocross

Un robo de gran magnitud ocurrido en el departamento Santa Lucía quedó bajo la lupa de la Justicia sanjuanina y tiene como principal sospechoso a un vendedor ambulante , quien fue imputado y quedó detenido de manera preventiva mientras avanza la investigación. El hecho dejó un perjuicio económico estimado en alrededor de 20 millones de pesos y derivó en una audiencia clave donde Fiscalía y Defensa expusieron posturas contrapuestas.

El episodio ocurrió durante la madrugada del 17 de diciembre , cuando al menos dos personas ingresaron a un inmueble ubicado sobre Avenida Gómez al Este . Según la reconstrucción oficial, los delincuentes accedieron por los techos , descendieron hacia el fondo del domicilio y rompieron una ventana para ingresar al interior. El lugar funcionaba como depósito de indumentaria y equipamiento de motocross , por lo que el botín fue voluminoso y de alto valor.

Entre los elementos sustraídos se contabilizaron cascos, botas, camperas, chalecos, guantes, pantalones, mochilas y accesorios de marcas reconocidas del rubro deportivo. La víctima, Osvaldo Dante Rojas, denunció el hecho días después de ser alertado por uno de sus empleados, quien encontró el depósito completamente revuelto, con vidrios rotos y mercadería esparcida por el piso.

Personal policial realizó una inspección ocular, secuestró registros fotográficos y levantó huellas en el lugar. Además, un vecino de la zona aportó un dato clave al entregar voluntariamente una bolsa con ropa nueva que había encontrado abandonada en la vía pública, presuntamente parte del botín.

Durante la audiencia de formalización, el Ministerio Público Fiscal, representado por Cristian Catalano, sostuvo que existen elementos suficientes para tener por acreditada, en esta etapa inicial, la existencia del hecho y la probable participación del imputado. Entre las pruebas mencionadas se destacaron registros fílmicos, testimonios, pericias en el lugar del robo y un allanamiento realizado en un domicilio de Santa Lucía, donde se secuestraron prendas que serían compatibles con las utilizadas durante el ilícito y que fueron mostradas durante la audiencia.

La Fiscalía imputó al sospechoso como coautor del delito de robo simple, remarcando que el acusado registra antecedentes penales y condenas previas de cumplimiento efectivo, lo que, en caso de una eventual condena, impediría el acceso a una pena condicional. En ese marco, el fiscal solicitó la Investigación Penal Preparatoria por cinco meses y pidió como medida de coerción principal la prisión preventiva, al considerar acreditados el riesgo de fuga y la posibilidad de entorpecer la investigación, especialmente por la existencia de un segundo implicado que aún no fue detenido.

image Prenda de vestir ecuestrada, simolas a la que se habría usado en en el robo.

La defensa oficial, a cargo de Cecilia Mut, se opuso al pedido de prisión preventiva y cuestionó la solidez de la prueba presentada. Sostuvo que las imágenes incorporadas no permiten identificar con claridad al imputado, que las prendas secuestradas no fueron halladas en su domicilio personal y que no existen elementos concluyentes que lo vinculen de manera directa con el robo.

image Representantes del Minsiterio Publico Fiscal.

Además, el defensor remarcó que el acusado cuenta con arraigo domiciliario y familiar, ya que convive con su pareja y su hijo menor, y que desarrolla tareas como vendedor ambulante, lo que, a su entender, permitiría la aplicación de medidas menos gravosas, como presentaciones periódicas ante la autoridad o reglas de conducta.

Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías Mariano Carrera resolvió formalizar la Investigación Penal Preparatoria por el plazo de cinco meses y dictar la prisión preventiva del imputado por dos meses, al considerar que los riesgos procesales invocados por Fiscalía se encontraban debidamente fundados en esta etapa del proceso.

image Abogada defensora oficial, Cecilia Mut.

La causa continúa en plena investigación, con pericias pendientes, análisis de comunicaciones y la búsqueda del segundo sospechoso, mientras la Fiscalía no descarta nuevas imputaciones ni medidas en las próximas semanas.