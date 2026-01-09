viernes 9 de enero 2026

Judicial

Violento robo en banda en Santa Lucía: tres investigados y solo uno quedó detenido

Tres jóvenes fueron señalados por sod victimas por un violento robo en banda ocurrido en Santa Lucía, pero solo uno permanecerá detenido por un pedido de captura previo. El juez formalizó la causa, rechazó la prisión preventiva y habilitó cuatro meses de investigación penal preparatoria.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tres jóvenes fueron señalados por dos víctimas por un violento robo en banda ocurrido en Santa Lucía, el pasado 6 de enero,cerca de las 13 horas, en el interior del barrio Camino Rojo, departamento Santa Lucía. El juez formalizó la causa para Guido Martín Aguirre, Valentino Galdeano y Martín Espejo, aunque rechazó la prisión preventiva y habilitó cuatro meses de investigación penal preparatoria. Solo Aguirre permanecerá detenido por un pedido de captura previo.

El hecho fue expuesto en audiencia por el fiscal Cristian Gerarduzzi, junto a su ayudante fiscal Sabrina Zárate, quienes relataron que el ataque ocurrió el 6 de enero de 2026, cerca de las 13 horas, en inmediaciones de calle Bode Cruz al 545, barrio Camino Rojo, departamento Santa Lucía.

image
Guido Mart&iacute;n Aguirre, Valentino Galdeano y Mart&iacute;n Espejo frente al juez de garantias Pablo Le&oacute;n.&nbsp;

Guido Martín Aguirre, Valentino Galdeano y Martín Espejo frente al juez de garantias Pablo León.

Según la acusación, una mujer identificada como Gabriela Vanessa Ortega y su hijo menor se encontraban a bordo de una motocicleta, observando carteles de alquiler, cuando fueron abordados por un grupo de cinco sujetos que comenzó a insultarlos y arrojarles piedras. En ese contexto, Guido Martín Aguirre habría golpeado a la mujer con una patada en la espalda, provocando su caída al suelo y la pérdida de sus lentes.

La víctima indicó que su hijo también fue atacado por Valentino Galdeano y Martín Espejo, quienes habrían forcejeado con el menor y le sustrajeron una riñonera negra con un teléfono celular. Además, los agresores intentaron llevarse la motocicleta, sin lograrlo, y luego escaparon del lugar.

image

Tras el llamado al 911, personal policial llegó rápidamente a la zona y localizó a los sospechosos a pocos metros del lugar del hecho. Al intentar identificarlos, los tres ingresaron a un domicilio cercano, donde finalmente fueron aprehendidos y reconocidos por las víctimas. La causa se inició bajo el sistema de Flagrancia, aunque posteriormente pasó a la Unidad Fiscal de Investigación (UFI).

Durante la audiencia, el defensor oficial Martín García negó la autoría de Aguirre y Galdeano y cuestionó la legalidad del procedimiento, al sostener que no se secuestraron elementos robados y que los reconocimientos fueron nulos, ya que se realizaron sin garantías y en la puerta de la comisaría.

image
Fiscal Cristian Gerarduzzi, junto a su ayudante fiscal Sabrina Z&aacute;rate, a la derecha el defensor oficial Mart&iacute;n Garc&iacute;a.

Fiscal Cristian Gerarduzzi, junto a su ayudante fiscal Sabrina Zárate, a la derecha el defensor oficial Martín García.

En tanto, la defensa de Martín Espejo también se opuso al pedido de prisión preventiva por 30 días, argumentando que el imputado trabaja y es padre de un niño recién nacido.

La Fiscalía informó además que Aguirre cuenta con una condena previa cumplida en 2024 y con un pedido de captura vigente del Juzgado de Faltas, motivo por el cual continuará detenido, aunque no por esta causa.

Finalmente, el juez resolvió formalizar la investigación penal preparatoria contra Aguirre, Galdeano y Espejo por el delito de robo en poblado y en banda, rechazó el pedido de prisión preventiva y otorgó un plazo de cuatro meses para el avance de la investigación.

