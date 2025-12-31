Fiambre, preservativos y perfumes: el botín de mecheras cauceteras que robaron en un reconocido supermercado

El intento de hurto ocurrió cerca de las 21.15hs del martes en el Hiper Libertad. Según fuentes policiales, el personal de seguridad del supermercado detectó que las jóvenes se comportaban de manera sospechosa y que ocultaban mercadería mientras recorrían góndolas por góndolas.

Entre los productos que intentaron sustraer había fiambres, bebidas, artículos de belleza, perfumes, protectores solares e incluso preservativos. Al intentar salir del local sin pagar, fueron interceptadas por los efectivos policiales que se encontraban realizando servicios adicionales en el lugar, evitando así que concretaran el robo.

Las detenidas fueron identificadas como Agostina María Molina García, de 20 años; Agustina Nicol Tello Molina, de 19; y María Jazmín Correa Sánchez, también de 19. Las tres quedaron a disposición de la Justicia bajo el legajo de Flagrancia.

Temas mecheras

Robo