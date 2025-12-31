miércoles 31 de diciembre 2025

Policiales

Violento episodio familiar en Santa Lucía: un hombre golpeó a su hijo y le disparó a los pies con un arma robada

Una pelea entre un padre y su hijo terminó con un menor herido, la intervención policial y el secuestro de un arma de fuego de origen ilícito.

Por Redacción Tiempo de San Juan
patrullero.jpg

Un grave hecho de violencia familiar se registró el martes por la tarde en Santa Lucía, donde una pelea entre un padre y su hijo adolescente terminó con intervención policial y la detención del agresor.

El episodio ocurrió alrededor de las 17.15hs en una vivienda del Lote Hogar 26. Personal policial acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre una gresca. Al llegar, los efectivos encontraron a un joven de 16 años con una herida en la cabeza.

De acuerdo a la información que trascendió, el adolescente había mantenido una fuerte discusión con su padre de 49 años, en la que en medio del altercado, el hombre tomó un arma de fuego y golpeó al menor en la cabeza. La situación se agravó aún más cuando el sujeto realizó dos disparos dirigidos a los pies del chico.

En la escena, los policías secuestraron una pistola Ballester Molina calibre 11.25. Tras reducir al agresor, constataron que el arma pertenecía a la Policía Federal Argentina, tenía los números de serie limados y aún conservaba municiones en el cargador.

Carmona, quien cuenta con antecedentes penales y una condena previa en el Penal de Chimbas, fue detenido y quedó imputado en Flagrancia por lesiones, abuso y portación ilegítima de arma de fuego. Además, se iniciará una investigación paralela para establecer cómo el acusado obtuvo el arma de origen policial.

El adolescente fue asistido por las lesiones sufridas y se encuentra fuera de peligro, mientras la causa continúa en manos de la Justicia.

Dejá tu comentario

