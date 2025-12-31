miércoles 31 de diciembre 2025

En Villa Krause

Tres detenidos por intento de robo en una conocida papelería de Rawson

El procedimiento se desarrolló en Boulevard Sarmiento. Los detenidos, de 25, 18 y 19 años serán juzgados por Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un intento de robo fue frustrado este martes en una obra en construcción situada sobre Boulevard Sarmiento, en el departamento Rawson, en donde funciona una reconocida papelería. El episodio concluyó con la detención de tres jóvenes, luego de una breve persecución por parte de efectivos policiales.

Según la denuncia presentada por el dueño del inmueble, un hombre de 45 años, los sujetos habían sustraído diversos elementos pertenecientes a la obra. La maniobra fue advertida por personal de la Brigada Oeste, que se encontraba realizando tareas de patrullaje preventivo en la zona. Al notar la presencia policial, los sospechosos intentaron huir a pie, lo que dio inicio a un operativo de seguimiento.

Minutos más tarde, los efectivos lograron interceptarlos e identificarlos como Gómez, de 25 años, Vargas, de 18, y Villalón, de 19, todos domiciliados en Rawson, de acuerdo con información oficial.

Tras la aprehensión, los tres involucrados fueron trasladados a la Comisaría 6ª, donde quedaron a disposición de la Justicia. En la causa tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del ayudante fiscal José Quiroga, quien ordenó la aplicación del procedimiento especial por el delito de robo agravado en poblado y en grado de tentativa.

