Un tramo de una calle importante de Capital pasó a ser contramano: en video, el desconocimiento de conductores que circulaban sin respetar los carteles

Durante las primeras horas posteriores a la colocación de la nueva señalización vial, se registraron infracciones en una de las arterias recientemente modificadas en la Ciudad de San Juan. En la esquina de Rivadavia y Ameghino, varios conductores de autos y motos circularon por Ameghino sin respetar la prohibición vigente, pese a la presencia de carteles que indican sentido único.

La situación se dio luego de que se implementara el cambio de circulación en calle Ameghino, donde ya no está permitido transitar de Norte a Sur. Las maniobras indebidas quedaron registradas por las cámaras de Tiempo de San Juan, que captaron a vehículos avanzando en contramano, evidenciando el desconocimiento -o la desatención- a la nueva disposición.

Según lo establecido por la Ordenanza Nº 14.173, calle Ameghino pasó a tener sentido único de Sur a Norte en el tramo comprendido entre avenida José Ignacio de la Roza y Laprida. La modificación ya se encuentra en vigencia y forma parte de un esquema de reorganización del tránsito en sectores considerados estratégicos.

Para aplicar el cambio, el municipio realizó trabajos de demarcación horizontal y vertical, además de la colocación de cartelería reglamentaria que incluye señales de “Sentido Único” y “Contramano” en calles transversales. También se efectuaron ajustes en estacionamientos, ochavas y rampas peatonales.

En paralelo, desde la tarde de este martes 30 comienza a regir una modificación similar en calle Pueyrredón. En ese caso, el sentido único será de Sur a Norte, en el tramo comprendido entre Remedios de Escalada de San Martín y calle 9 de Julio, conforme a la Ordenanza Nº 14.179.

En esa zona, personal municipal llevará adelante tareas de señalización y demarcación para adecuar la circulación al nuevo esquema. Desde el municipio solicitaron a conductores y vecinos prestar atención a la cartelería instalada y respetar las normas de tránsito para evitar situaciones de riesgo, especialmente durante los primeros días de implementación de los cambios.