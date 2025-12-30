martes 30 de diciembre 2025

Rivadavia inauguró el polideportivo de uno de sus barrios más tradicionales, con un especial lazo con su Intendente

El nuevo espacio cuenta con un playón deportivo, un Salón de Usos Múltiples, una oficina del Registro Civil y una oficina para la Comuna.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Rivadavia inauguró el nuevo Polideportivo del barrio Jardín Policial.

image

La Municipalidad de Rivadavia inauguró el nuevo Polideportivo del barrio Jardín Policial. "Se trata de una obra integral que no solo mejora la infraestructura urbana sino que responde a un reclamo histórico de los vecinos y pone en valor a uno de los sectores más tradicionales del departamento", indicaron desde el municipio.

El acto fue encabezado por el intendente Sergio Miodowsky, quien destacó el fuerte lazo personal que lo une con el barrio y su comunidad. “Esta inauguración tiene una connotación muy especial, porque estos son los vecinos de toda mi vida. En este barrio viví desde que nací hasta los 29 años, y ese cariño se siente”, expresó el jefe comunal. En ese sentido, remarcó que el proyecto da respuesta a pedidos que se venían planteando desde hace años: “Querían un salón, una delegación del Registro Civil y una dependencia del municipio, y hoy eso es una realidad”.

image

El nuevo polideportivo cuenta con un playón deportivo de 600 metros cuadrados de hormigón elaborado, apto para la práctica de múltiples disciplinas, y un Salón de Usos Múltiples de 180 metros cuadrados destinado a actividades sociales, culturales y recreativas. La obra se completó en apenas dos meses e incluyó además veredines, sanitarios y oficinas. “Estoy muy contento y muy orgulloso del equipo que tenemos”, señaló Miodowsky.

image

El complejo incorpora también una oficina del Registro Civil, de 30 metros cuadrados, y una oficina para la Comuna, de 25 metros cuadrados, acercando servicios esenciales a los vecinos. A esto se suma un bloque sanitario completamente equipado, reforzando la funcionalidad del espacio para su uso cotidiano.

image

Desde el punto de vista constructivo, el salón, las oficinas y los sanitarios fueron realizados con estructura metálica y cerramientos livianos, carpintería de aluminio, pisos cerámicos, cielorrasos con luminarias y divisiones internas, garantizando durabilidad y comodidad. El espacio cuenta además con cocina y áreas de servicio pensadas para el desarrollo de actividades comunitarias.

La intervención incluyó una mejora integral del entorno, con la construcción de 450 metros cuadrados de veredas perimetrales, puentes rampa, reparación de cordones y la incorporación de 700 metros cuadrados de césped. También se colocaron juegos infantiles, aparatos de salud, bancos y cestos de residuos, promoviendo un uso inclusivo del espacio público.

image

En materia de servicios, se completó la instalación eléctrica de la Unión Vecinal y se colocó un nuevo cartel luminoso identificatorio del polideportivo. Además, se realizó una mejora integral de la iluminación, con recambio de luminarias y nuevas columnas, reforzando la seguridad y el uso del predio en horario nocturno. La obra se finalizó con pintura general del playón, juegos, cordones, rampas y mástiles.

Al cierre, el intendente reafirmó el eje de su gestión. “Creemos en las pequeñas obras barriales, en escuchar lo que el vecino pide en la puerta de su casa. Esa escucha activa nos permite saber qué necesita la gente”, sostuvo. Y concluyó: “Tenemos que seguir en esta senda del progreso, para que Rivadavia no se detenga, trabajando cerca del vecino y cumpliendo”.

Temas
