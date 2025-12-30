Cayó el "Tarta" Páez, el terror de Santa Lucía: dormía en los descampados para no ser atrapado

Tras meses de investigación y seguimiento, efectivos de la Brigada de Comisaría 5ta , junto a personal de la Unidad Operativa Puesto Balcarce , lograron detener al conocido delincuente apodado “El Tarta” , identificado como Cristian Nicolás Páez , quien se encontraba evadido del Servicio Penitenciario Provincial.

El procedimiento se concretó durante la madrugada de este martes en el Asentamiento Pedro Echagüe , en Santa Lucía, luego de un extenso trabajo de inteligencia iniciado en el ámbito de la Comisaría 5ta. Los investigadores tenían la certeza de que Páez, con un frondoso prontuario, se movía de manera constante para evitar ser capturado, alojándose tanto en viviendas precarias del asentamiento como en descampados de la zona, lo que dificultaba su localización.

Finalmente, el operativo desplegado por ambas dependencias permitió dar con el sospechoso y concretar su aprehensión, poniendo fin a una búsqueda que llevaba varios meses.

Un prontuario que se remonta más de una década

“El Tarta” Páez es un nombre conocido en el ambiente delictivo sanjuanino. Sus antecedentes penales se remontan a más de diez años y están vinculados a delitos contra la propiedad y las personas, muchos de ellos cometidos con extrema violencia.

En 2015, Páez fue noticia tras protagonizar una serie de robos a remiseros a punta de arma de fuego, hechos que generaron un fuerte impacto en Santa Lucía y departamentos aledaños, poniendo en jaque la seguridad de los trabajadores del transporte.

Años más tarde, en 2020, volvió a quedar en el centro de la escena policial al ser señalado como parte de un violento asalto en el que las víctimas fueron golpeadas, maniatadas y abandonadas, en un episodio que evidenció el nivel de agresividad con el que actuaba la banda involucrada.

Luego de su detención, "El Tarta" Páez quedó alojado en los calabozos de la seccional quinta, donde permanecerá hasta la Audiencia de Formalización, en la que se definirá su situación procesal. Además del pedido de captura vigente, pesa sobre él su condición de evadido del Servicio Penitenciario Provincial, lo que agrava su cuadro judicial.