El vino ya no manda: oro, medicamentos y pasas lideran las exportaciones de San Juan

Oro, medicamentos y vino, tres símbolos de la producción sanjuanina que reflejan el giro de la matriz exportadora provincial al cierre de 2025.

San Juan cerró el 2025 con un dato que reconfigura su identidad productiva puertas afuera: se consolidó que el vino dejó de ser el producto insignia de las exportaciones provinciales, y aunque la vitivinicultura sigue ocupando un lugar central en el imaginario local, los números muestran otra realidad. Como viene ocurriendo hace casi dos décadas, el liderazgo exportador está en manos del oro. Luego siguen los medicamentos y el producto vitícola estrella son las pasas de uva.

Es decir, hoy en San Juan la minería explica la mayor parte de los dólares que ingresan y dentro del complejo vitivinícola, el vino quedó relegado frente a otros derivados de la uva.

Así lo reflejan los datos oficiales actualizados a noviembre que difundió este martes Alfredo Aciar, el secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.

El funcionario trazó un mapa preciso de qué exporta hoy San Juan, hacia dónde y con qué desafíos por delante. También enumeró las estrategias que busca el gobierno para impulsar las exportaciones sobre todo las vitivinícolas.

El top five exportador

Ente enero y noviembre de 2025 San Juan exportó un 65% más en dólares que igual lapso del año pasado: en total, 3.141.878.155 dólares ingresaron a la provincia contra los 1.903.187.552 del 2024.

Los números muestran una fuerte concentración en pocos rubros. Aciar identificó cinco productos que explican el núcleo duro de las exportaciones sanjuaninas, con una clara supremacía de la minería.

El oro se ubica cómodamente en el primer lugar y es, por amplio margen, el producto que más aporta a la balanza exportadora provincial, con envíos por 1.205.672.910 dólares y un crecimiento del 106% interanual explicado por el alto precio del metal dorado. Junto con la cal (45.471.541 dólares y un crecimiento interanual del 9%), ambos de origen minero, concentran cerca del 80% del total exportado, un dato que grafica el peso determinante de la actividad extractiva en la economía local.

En segundo lugar, aparece un actor menos visible pero clave: la industria farmacéutica. Desde la planta ubicada sobre Ruta 40, San Juan exporta medicamentos por un valor superior a los 92,4 millones de dólares, liderando el segmento de manufacturas industriales.

El tercer escalón lo ocupan las pasas de uva, que se consolidan como el principal producto agrícola de exportación, con una proyección de cierre de año en torno a los 79 millones de dólares y un crecimiento del 53% interanual.

Completan el ranking el mosto (jugo de uva concentrado), con ingresos superiores a los 45 millones de dólares, y la cal, proveniente principalmente de la zona de Media Agua.

El aceite de oliva queda fuera del top five, pero es importante, con envíos por más de 22 millones de dólares, aunque este año no fue el mejor; cayó 40% interanual.

Las “montañitas” explican ocho de cada diez dólares

Detrás del ranking aparece un dato estructural: San Juan exporta, mayoritariamente, desde la cordillera y las zonas mineras. Oro y cal no solo lideran el listado, sino que juntos explican casi ocho de cada diez dólares que la provincia vende al exterior.

Este perfil posiciona a San Juan como una de las provincias con mayor dependencia de la minería en su comercio exterior, un rasgo que convive con la diversificación industrial pero que sigue marcando el pulso de la economía exportadora.

El complejo vitivinícola ya no está en las bodegas

Pese a la centralidad de la minería, la vitivinicultura sigue siendo el segundo complejo exportador de la provincia. Sin embargo, su composición interna dista mucho de la imagen tradicional asociada al vino de años atrás.

Aciar remarcó que hoy el corazón exportador del sector no está en las bodegas, sino en los productos industriales derivados de la uva. Pasas y mosto son los verdaderos protagonistas.

Las pasas de uva son actualmente la “estrella” del complejo vitivinícola sanjuanino. Su crecimiento sostenido y su posicionamiento internacional las colocaron por encima de cualquier otro producto del sector.

El mosto, en tanto, mantiene un rol estratégico. Se trata de un pilar histórico que ganó fuerza tras el Acuerdo Mendoza–San Juan de 1995 y que hoy ubica a Argentina, con San Juan como principal exportador mundial de jugo de uva concentrado blanco, por fuera de la Unión Europea.

El principal destino del mosto sanjuanino sigue siendo Estados Unidos. Le siguen Japón, Canadá y Arabia Saudita. Entre los principales desafíos aparecen dos frentes: por un lado, la intención de superar el límite impuesto por Estados Unidos de 40.000 toneladas anuales; por otro, la revisión del acuerdo del Mercosur, que hoy restringe el envío de mosto a Brasil al prohibir envases mayores a cinco litros, una limitación clave para una industria que exporta a gran escala.

El vino, un actor marginal en el comercio exterior

El dato que más sorprende es el lugar que ocupa el vino. Contra la percepción generalizada, para San Juan el vino es hoy un producto minoritario en las exportaciones. Sumando vino a granel y fraccionado, las ventas externas rondan apenas los 3 millones de dólares anuales, un nivel similar al de otros productos como el pistacho o la almendra. Lejos de liderar, el vino quedó relegado dentro de su propio complejo productivo.

Estrategias para lo que viene: Chile, Canadá y un nuevo mercado interno

De cara al futuro, el Ministerio de Producción trabaja en varias líneas para potenciar las exportaciones. Una de ellas es el encadenamiento con Chile, que permitiría enviar mosto sulfitado para su procesamiento y exportación aprovechando los tratados de libre comercio del país vecino.

También se apunta a una mayor penetración en Canadá, apoyándose en el vínculo que ese país mantiene con San Juan a través de inversiones mineras.

En paralelo, avanza un proyecto de Ley de Edulcoración, impulsado junto a la diputada Nancy Picón, que busca promover el uso del jugo de uva como edulcorante natural por razones de salud, abriendo un mercado interno de gran escala para el sector.