lunes 29 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cosecha 2026 en San Juan

Qué créditos hay, cuánto prestan y a qué tasa: el plan de Orrego para la agroindustria

Con créditos a tasa subsidiada y períodos de gracia, el Gobierno de San Juan busca apuntalar la cosecha y la elaboración 2026 de los principales cultivos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El plan oficial apunta a anticipar recursos para la cosecha y la elaboración 2026, con créditos a tasa subsidiada y financiamiento específico para costos clave del sector agroindustrial.

El plan oficial apunta a anticipar recursos para la cosecha y la elaboración 2026, con créditos a tasa subsidiada y financiamiento específico para costos clave del sector agroindustrial.

Tras el anuncio del Gobierno de San Juan de un paquete de asistencia financiera por $11.000 millones destinado a sostener la cosecha y los procesos de elaboración de los principales sectores agroindustriales de la provincia, se conoció la letra chica de cada línea de crédito.

Lee además
Orrego lanzó un plan integral de asistencia financiera por $11.000 millones destinado a acompañar a productores y elaboradores de los principales sectores agroindustriales de San Juan.
Impulso

Orrego lanzó un plan de $11.000 millones para la cosecha y elaboración de sectores agroindustriales
dolares cara chica: el banco nacion los recibira cuando se active la inocencia fiscal
Nueva medida

Dólares "cara chica": el Banco Nación los recibirá cuando se active la Inocencia Fiscal

Todos los créditos tienen tasas subsidiadas, períodos de gracia y financiamiento específico para productores y elaboradores no solo de uva y vino, sino también para olivos, tomate, pistacho y otros cultivos estratégicos, en un contexto de alta presión sobre los costos productivos.

El paquete contempla créditos canalizados a través del Banco San Juan, la Agencia Calidad San Juan y la Fiduciaria San Juan, además de un mecanismo especial para financiar el consumo eléctrico estacional de establecimientos agroindustriales.

Las líneas de crédito, una por una

1-Banco San Juan S.A.

La principal línea concentra $7.000 millones y está orientada a la cosecha y elaboración agroindustrial: cosecha de uvas, olivos, pistachos, tomates entre otros y elaboración de productos derivados, excepto vinos genéricos.

Los productores podrán acceder a financiamiento de hasta $60 millones para cosecha, mientras que las empresas elaboradoras podrán solicitar hasta $400 millones, según calificación bancaria.

El plazo de devolución es de 12 meses, con 4 meses de gracia y 8 para el pago de capital e intereses. La tasa es variable, ajustada por TAMAR, publicada por BCRA, con un subsidio del 20% del Gobierno provincial, lo que hoy la deja en torno al 23,5%. Las garantías quedan a criterio del banco.

2-Agencia Calidad San Juan:

Esta línea dispone de $2.500 millones y está destinada tanto a la cosecha como a la compra de insumos para elaboración de mostos. Los montos alcanzan hasta $12 millones por productor para cosecha y hasta $20 millones por empresa para insumos.

El plazo y el período de gracia son similares al del Banco San Juan -12 meses, 4 de gracia más 8 para devolución de capital e interés-, mientras que la tasa equivale al 50% de la Badlar, que actualmente ronda el 14,35%. Se exige cheque propio o de terceros como garantía.

3-Fiduciaria San Juan

Con un cupo de $400 millones, esta herramienta apunta al capital de trabajo para la compra de insumos agrícolas, fertilizantes y fitosanitarios. El financiamiento es de hasta $20 millones por productor, con 12 meses de plazo total y una tasa equivalente al 50% de la Badlar. Las garantías también se instrumentan mediante cheques.

4-Financiamiento Consumo Eléctrico

El plan incorpora además un esquema específico para establecimientos agroindustriales con alto consumo eléctrico durante los meses de elaboración. Se trata de un financiamiento estimado en $1.100 millones, que permitirá pagar en hasta seis cuotas sin interés los consumos de enero a abril de 2026 facturados por Naturgy o DECSA.

El beneficio deberá tramitarse ante el Ministerio de Producción, a través de la Secretaría de Industria, y se financiará con el Fondo Provincial Compensador de Tarifas.

Temas
Seguí leyendo

Tras la sanción del Presupuesto 2026, las acciones argentinas trepan más del 2,5% en Wall Street

Albardón aprobó otra ampliación de su parque industrial y se convierte en un gigante en el país

Plazo fijo: mirá lo que pagan los principales bancos por los depósitos de $1 millón

Éxito judicial para el municipio de Jáchal por la entrega del predio de Fabricaciones Militares a empresa cordobesa

Empleadas domésticas con aumento en enero: cuánto cobrarán por hora y por mes

San Juan arrancó la lucha contra el picudo algodonero

Las empresas agroindustriales podrán pagar la energía en cuotas durante los meses de más consumo

Empleadores ¿y también "empleados"?: el otro fenómeno del que habló el comercio de San Juan durante 2025

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La entrega del terreno de Fabricaciones Militares a una empresa cordobesa por parte del municipio de Jáchal desató el enojo de proveedores locales.
Decisión

Éxito judicial para el municipio de Jáchal por la entrega del predio de Fabricaciones Militares a empresa cordobesa

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Chocó en Albardón y perdió millones que llevaba en efectivo porque volaron por los aires
Insólito accidente

Chocó en Albardón y perdió millones que llevaba en efectivo porque volaron por los aires

El conductor Marcelo Jaimes, en la audiencia de este lunes.
Audiencia

Choque y abandono en Chimbas: Fiscalía sostiene que el conductor giró sin guiñe y circulaba por el medio de la calzada

El ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo De Sanctis.
Deceso

Quién era el hermano del cortista Guillermo De Sanctis que murió a los 77 años

Intentaron robarle la camioneta a un sanjuanino en La Serena y el plan falló por una maniobra clave
Inseguridad

Intentaron robarle la camioneta a un sanjuanino en La Serena y el plan falló por una maniobra clave

Condena para el joven que le secuestraron armas en Rawson: posaba con ellas y las publicaba en redes
Resolución

Condena para el joven que le secuestraron armas en Rawson: posaba con ellas y las publicaba en redes

Te Puede Interesar

Murió el motociclista que chocó y fue abandonado en Chimbas
Trágico final

Murió el motociclista que chocó y fue abandonado en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Escondió un revólver en su bolso y fue al muere: la condenan por tenencia ilegítima de arma de fuego
Juicio abreviado

Escondió un revólver en su bolso y fue al muere: la condenan por tenencia ilegítima de arma de fuego

Confirmaron cuándo empezarán las clases en San Juan: las fechas clave del ciclo lectivo 2026
Clave

Confirmaron cuándo empezarán las clases en San Juan: las fechas clave del ciclo lectivo 2026

Dólares cara chica: el Banco Nación los recibirá cuando se active la Inocencia Fiscal
Nueva medida

Dólares "cara chica": el Banco Nación los recibirá cuando se active la Inocencia Fiscal

El plan oficial apunta a anticipar recursos para la cosecha y la elaboración 2026, con créditos a tasa subsidiada y financiamiento específico para costos clave del sector agroindustrial.
Cosecha 2026 en San Juan

Qué créditos hay, cuánto prestan y a qué tasa: el plan de Orrego para la agroindustria