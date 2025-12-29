Qué créditos hay, cuánto prestan y a qué tasa: el plan de Orrego para la agroindustria

El plan oficial apunta a anticipar recursos para la cosecha y la elaboración 2026, con créditos a tasa subsidiada y financiamiento específico para costos clave del sector agroindustrial.

Tras el anuncio del Gobierno de San Juan de un paquete de asistencia financiera por $11.000 millones destinado a sostener la cosecha y los procesos de elaboración de los principales sectores agroindustriales de la provincia, se conoció la letra chica de cada línea de crédito.

Todos los créditos tienen tasas subsidiadas, períodos de gracia y financiamiento específico para productores y elaboradores no solo de uva y vino, sino también para olivos, tomate, pistacho y otros cultivos estratégicos, en un contexto de alta presión sobre los costos productivos.

El paquete contempla créditos canalizados a través del Banco San Juan, la Agencia Calidad San Juan y la Fiduciaria San Juan, además de un mecanismo especial para financiar el consumo eléctrico estacional de establecimientos agroindustriales.

Las líneas de crédito, una por una

1-Banco San Juan S.A.

La principal línea concentra $7.000 millones y está orientada a la cosecha y elaboración agroindustrial: cosecha de uvas, olivos, pistachos, tomates entre otros y elaboración de productos derivados, excepto vinos genéricos.

Los productores podrán acceder a financiamiento de hasta $60 millones para cosecha, mientras que las empresas elaboradoras podrán solicitar hasta $400 millones, según calificación bancaria.

El plazo de devolución es de 12 meses, con 4 meses de gracia y 8 para el pago de capital e intereses. La tasa es variable, ajustada por TAMAR, publicada por BCRA, con un subsidio del 20% del Gobierno provincial, lo que hoy la deja en torno al 23,5%. Las garantías quedan a criterio del banco.

2-Agencia Calidad San Juan:

Esta línea dispone de $2.500 millones y está destinada tanto a la cosecha como a la compra de insumos para elaboración de mostos. Los montos alcanzan hasta $12 millones por productor para cosecha y hasta $20 millones por empresa para insumos.

El plazo y el período de gracia son similares al del Banco San Juan -12 meses, 4 de gracia más 8 para devolución de capital e interés-, mientras que la tasa equivale al 50% de la Badlar, que actualmente ronda el 14,35%. Se exige cheque propio o de terceros como garantía.

3-Fiduciaria San Juan

Con un cupo de $400 millones, esta herramienta apunta al capital de trabajo para la compra de insumos agrícolas, fertilizantes y fitosanitarios. El financiamiento es de hasta $20 millones por productor, con 12 meses de plazo total y una tasa equivalente al 50% de la Badlar. Las garantías también se instrumentan mediante cheques.

4-Financiamiento Consumo Eléctrico

El plan incorpora además un esquema específico para establecimientos agroindustriales con alto consumo eléctrico durante los meses de elaboración. Se trata de un financiamiento estimado en $1.100 millones, que permitirá pagar en hasta seis cuotas sin interés los consumos de enero a abril de 2026 facturados por Naturgy o DECSA.

El beneficio deberá tramitarse ante el Ministerio de Producción, a través de la Secretaría de Industria, y se financiará con el Fondo Provincial Compensador de Tarifas.