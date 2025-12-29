lunes 29 de diciembre 2025

Impulso

Orrego lanzó un plan de $11.000 millones para la cosecha y elaboración de sectores agroindustriales

El plan busca a acompañar a productores y elaboradores de los principales sectores agroindustriales de San Juan, con foco en la cosecha y elaboración 2026 de uva, olivos, tomate y otros cultivos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Orrego lanzó un plan integral de asistencia financiera por $11.000 millones destinado a acompañar a productores y elaboradores de los principales sectores agroindustriales de San Juan.

Orrego lanzó un plan integral de asistencia financiera por $11.000 millones destinado a acompañar a productores y elaboradores de los principales sectores agroindustriales de San Juan.

El gobernador Marcelo Orrego lanzó un plan integral de asistencia financiera por $11.000 millones destinado a acompañar a productores y elaboradores de los principales sectores agroindustriales de San Juan, con foco en la cosecha y elaboración 2026 de uva, olivos, tomate y otros cultivos estratégicos para la economía provincial.

Durante el anuncio, el Mandatario confirmó que el Gobierno de San Juan pondrá a disposición distintos instrumentos financieros que permitirán afrontar de manera anticipada los costos del levantamiento de cosecha y los procesos de elaboración. La implementación estará a cargo del Banco San Juan, la Agencia Calidad San Juan y Fiduciaria San Juan, con financiamiento a 12 meses, que incluye 4 meses de gracia y 8 meses para la devolución. Las tasas, según la línea y la institución interviniente, oscilan entre el 15% y el 23%, con subsidio provincial en todos los casos.

Orrego ratificó su compromiso de seguir acompañando al sector agrícola y agroindustrial de la provincia y explicó que instruyó al Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación para avanzar de manera temprana —antes de concluir el año y como nunca antes se había hecho— en un esquema de asistencia financiera que permita atender los requerimientos de la próxima cosecha y elaboración.

Al brindar precisiones, el ministro de Producción, Gustavo Fernández, destacó que el plan contempla diferentes instrumentos y objetivos, con líneas específicas según el tamaño del productor y el tipo de actividad.

  • El Banco San Juan canalizará el mayor volumen de recursos, con una línea de $7.000 millones para financiar cosecha y elaboración. Los créditos para cosecha alcanzan hasta $60 millones, mientras que los destinados a elaboración pueden llegar hasta $400 millones. La tasa es variable y toma como referencia la tasa Tamar del BCRA, con un subsidio del 20% por parte del Gobierno provincial, lo que ubica la tasa final en torno al 23,5%, con perspectivas de baja.
  • La Agencia Calidad San Juan asistirá a pequeños productores mediante una línea de $2.000 millones destinada a cosecha, dirigida a productores de hasta 30 hectáreas, con créditos de hasta $12 millones por productor y tasas inferiores al 15%. Además, dispondrá de una línea especial de $500 millones para bodegas, orientada a la adquisición de insumos específicos para la elaboración de mosto, con un tope de hasta $20 millones por establecimiento.
  • Fiduciaria San Juan también forma parte del esquema con una línea especial de $400 millones para capital de trabajo en el sector agrícola, destinada a la compra de fertilizantes y productos fitosanitarios. En este caso, los créditos alcanzan hasta $20 millones por productor, con tasas inferiores al 15%, apuntando a garantizar la sanidad de los cultivos y la calidad de la cosecha.

Finalmente, el plan incluye un programa de financiamiento para consumos estacionales de establecimientos agroindustriales, que permitirá abonar en hasta 6 cuotas sin interés los mayores consumos eléctricos registrados entre enero y abril, propios del período de elaboración. Esta asistencia se cubre con el Fondo Compensador de Tarifas Eléctricas de la provincia y representa un apoyo adicional de hasta $1.100 millones.

Los canales de consulta para los interesados

• Agencia Calidad San Juan

25 de Mayo Este 577, San Juan

(264) 427-4191 / (264) 427-4391 / (264) 427-2566

• Fiduciaria San Juan

Av. Córdoba 390 (E), San Juan

(264) 421-1591 / (264) 613-7387

• Banco San Juan

Centro de Atención Telefónica: 0800 888 8275 (24 horas)

WhatsApp: +54 9 264 587-9394

