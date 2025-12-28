La carne volvió a empujar los precios y la inflación de diciembre rondaría el 2,5%

El cierre de 2025 estaría marcado por una inflación algo más elevada de lo previsto inicialmente. Si bien el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de noviembre ubicó la suba de precios de diciembre en torno al 2,1%, las mediciones privadas muestran un escenario diferente y anticipan un índice cercano al 2,5%, con los alimentos como principal motor .

Las consultoras coinciden en que el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas fue el que más presionó sobre el nivel general durante el último mes del año. En particular, el aumento en los precios de la carne volvió a tener un peso determinante dentro de la canasta.

Según el último informe de Analytica, en la tercera semana de diciembre los precios de alimentos y bebidas del Gran Buenos Aires registraron un incremento semanal del 0,9%. Con ese dato, el promedio de las últimas cuatro semanas alcanzó el 2,8%, lo que llevó a la consultora a proyectar una inflación mensual del 2,5% para diciembre.

El análisis semanal mostró además que, desde principios de octubre, las variaciones se mantuvieron mayormente entre el 0,6% y el 0,9%, aunque en las primeras semanas de diciembre se observó una aceleración. Ese comportamiento terminó siendo clave para explicar el número final estimado para el cierre del año.

Por su parte, la consultora LCG informó que en la cuarta semana de diciembre los alimentos y bebidas subieron un 0,6% semanal, luego de una baja registrada en la medición anterior. En el promedio de las últimas cuatro semanas, la inflación mensual del rubro se ubicó en el 2,3%, mientras que la medición punta a punta arrojó un incremento del 1,6%.

La carne, el factor decisivo

Uno de los datos más relevantes que surge de los informes privados es la fuerte concentración de las subas en pocos productos. De acuerdo con el relevamiento de LCG, el 68% de la inflación semanal se explicó exclusivamente por los aumentos en los cortes de carne. En el promedio mensual, ese capítulo llegó a representar el 81% de la variación total del rubro alimentos.

En contraste, otros segmentos ayudaron a contener el índice. Verduras y productos lácteos mostraron una incidencia negativa en la variación mensual, lo que permitió moderar parcialmente el impacto de la carne sobre el promedio general. Además, el informe destacó una menor dispersión de precios en comparación con semanas anteriores y señaló que solo el 12% de los productos relevados registró aumentos.

Con estos datos sobre la mesa, los analistas consideran que diciembre cerrará con una inflación algo más alta que la anticipada por el REM, aunque todavía dentro de un sendero de desaceleración mensual que, según las proyecciones, podría consolidarse hacia comienzos de 2026.