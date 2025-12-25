El piletazo en este verano, ¿más caro?: cuánto cuestan las entradas a los campings municipales de San Juan

Disfrutar del verano al aire libre vuelve a implicar un mayor desembolso en varios departamentos de San Juan . A diferencia de la temporada pasada, algunos municipios aplicaron incrementos en las tarifas de ingreso y acampe, mientras que otros optaron por mantener valores accesibles o incluso gratuitos.

Tiempo de San Juan realizó un relevamiento por los principales campings municipales y comparó los precios vigentes para la temporada 2025-2026 con los valores del verano anterior .

San Martín: subas de hasta el 60% y más servicios

La intendencia actualizó las tarifas del Camping Municipal y, en comparación con la temporada pasada, los valores registraron aumentos de entre el 50% y el 60%.

Para los residentes, la entrada con acceso al natatorio pasó de $4.000 a $6.000, mientras que el ingreso sin pileta subió de $2.000 a $3.000. Los jubilados residentes abonan $3.000. En el caso de los no residentes, el acceso con natatorio aumentó de $6.000 a $9.000 y sin pileta de $4.000 a $6.000. Los jubilados no residentes pagan $4.500.

El camping abre sábados, domingos y feriados de 9 a 21 horas y cuenta con estacionamiento, cámaras de seguridad, piletas para adultos y niños, parrilleros, baños y duchas con agua caliente.

Durante fechas especiales, los residentes pagan $7.500 con pileta y $4.500 sin ella, mientras que los no residentes abonan $10.500 y $7.500, respectivamente.

image

También se incrementaron los costos de acampe. Para carpas de hasta seis personas pasó de $18.000 a $27.000 y la de más de seis integrantes subió de $30.000 a $45.000.

Chimbas: precios moderados y normas estrictas

El camping de Villa Observatorio abrió esta semana y mantiene valores más contenidos. La entrada cuesta $3.000 para niños de 6 a 11 años y $5.000 para mayores de 12, con revisación médica incluida.

image

El ingreso es gratuito para menores de 5 años, personas con discapacidad y jubilados y pensionados. El predio abre de martes a domingos, de 14 a 21 horas.

Desde el municipio recordaron que está prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas, mascotas, circular en bicicleta dentro del camping y hacer fuego fuera de los sectores habilitados.

Rivadavia: precios sin cambios respecto a 2025

Hasta diciembre de 2025, es uno de los pocos departamentos que mantiene los mismos valores que la temporada anterior. El Camping de Rivadavia abre todos los días de 9 a 22 horas. Los menores de 6 a 12 años pagan $2.700 los días hábiles y $3.500 los fines de semana y feriados, mientras que los mayores de 12 abonan $5.500 y $6.300, respectivamente. El derecho de acampe se mantiene en $3.500 por noche para carpas y $4.500 para motorhomes. No se permite el ingreso de mascotas.

Por su parte, El Pinar abre fines de semana y feriados, de 9 a 20 horas, mantiene una tarifa única de $2.000 y no permite acampar.

Angaco: aumento confirmado desde enero de 2026

La intendencia confirmó una actualización de tarifas para el inicio de 2026. Según informó el secretario de Turismo, Cultura, Educación y Deporte, Claudio Vicentela, los días 25, 27 y 28 de diciembre la entrada por persona, con derecho a pileta y acampe, será de $4.000.

A partir del 1 de enero de 2026, la entrada general pasará a $6.000, mientras que los residentes angaqueros continuarán pagando $4.000. Los niños ingresan sin cargo hasta los siete años y los jubilados, pensionados y personas con discapacidad no abonan entrada, acreditando la documentación correspondiente.

image

El camping abre de 10 a 24 horas, la pileta funciona de 13 a 20, cuenta con guardavidas y la entrada incluye la revisión del apto sanitario.

Caucete: acceso libre y sin acampe

El municipio confirmó que el ingreso al camping y a la pileta es totalmente gratuito, aunque no está permitido acampar. El predio abre de lunes a viernes de 8 a 23.59 y los sábados, domingos y feriados hasta las 2 de la madrugada del día siguiente.