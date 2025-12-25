jueves 25 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Relevamiento veraniego

El piletazo en este verano, ¿más caro?: cuánto cuestan las entradas a los campings municipales de San Juan

Con subas que en algunos departamentos superan el 50% y otros que mantienen el acceso gratuito, los municipios sanjuaninos actualizaron las tarifas de ingreso y acampe para la temporada 2025-2026. Un relevamiento por San Martín, Chimbas, Rivadavia, Angaco y Caucete muestra cuánto cuesta pasar el día o acampar este verano.

Por David Cortez Vega
image

Disfrutar del verano al aire libre vuelve a implicar un mayor desembolso en varios departamentos de San Juan. A diferencia de la temporada pasada, algunos municipios aplicaron incrementos en las tarifas de ingreso y acampe, mientras que otros optaron por mantener valores accesibles o incluso gratuitos.

Lee además
¡comenzo el verano! los sanjuaninos visitan el rio y llegan a gastar hasta mas de $100.000
Video

¡Comenzó el verano! Los sanjuaninos visitan el río y llegan a gastar hasta más de $100.000
las cabanas en 4 valles sanjuaninos, en alerta: hay poca demanda para las vacaciones y hasta evaluan bajar precios
Relevamiento veraniego

Las cabañas en 4 valles sanjuaninos, en alerta: hay poca demanda para las vacaciones y hasta evalúan bajar precios

Tiempo de San Juan realizó un relevamiento por los principales campings municipales y comparó los precios vigentes para la temporada 2025-2026 con los valores del verano anterior.

San Martín: subas de hasta el 60% y más servicios

La intendencia actualizó las tarifas del Camping Municipal y, en comparación con la temporada pasada, los valores registraron aumentos de entre el 50% y el 60%.

Para los residentes, la entrada con acceso al natatorio pasó de $4.000 a $6.000, mientras que el ingreso sin pileta subió de $2.000 a $3.000. Los jubilados residentes abonan $3.000. En el caso de los no residentes, el acceso con natatorio aumentó de $6.000 a $9.000 y sin pileta de $4.000 a $6.000. Los jubilados no residentes pagan $4.500.

El camping abre sábados, domingos y feriados de 9 a 21 horas y cuenta con estacionamiento, cámaras de seguridad, piletas para adultos y niños, parrilleros, baños y duchas con agua caliente. El camping abre sábados, domingos y feriados de 9 a 21 horas y cuenta con estacionamiento, cámaras de seguridad, piletas para adultos y niños, parrilleros, baños y duchas con agua caliente.

Durante fechas especiales, los residentes pagan $7.500 con pileta y $4.500 sin ella, mientras que los no residentes abonan $10.500 y $7.500, respectivamente.

image

También se incrementaron los costos de acampe. Para carpas de hasta seis personas pasó de $18.000 a $27.000 y la de más de seis integrantes subió de $30.000 a $45.000.

Chimbas: precios moderados y normas estrictas

El camping de Villa Observatorio abrió esta semana y mantiene valores más contenidos. La entrada cuesta $3.000 para niños de 6 a 11 años y $5.000 para mayores de 12, con revisación médica incluida.

image

El ingreso es gratuito para menores de 5 años, personas con discapacidad y jubilados y pensionados. El predio abre de martes a domingos, de 14 a 21 horas.

Desde el municipio recordaron que está prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas, mascotas, circular en bicicleta dentro del camping y hacer fuego fuera de los sectores habilitados.

Rivadavia: precios sin cambios respecto a 2025

Hasta diciembre de 2025, es uno de los pocos departamentos que mantiene los mismos valores que la temporada anterior. El Camping de Rivadavia abre todos los días de 9 a 22 horas. Los menores de 6 a 12 años pagan $2.700 los días hábiles y $3.500 los fines de semana y feriados, mientras que los mayores de 12 abonan $5.500 y $6.300, respectivamente. El derecho de acampe se mantiene en $3.500 por noche para carpas y $4.500 para motorhomes. No se permite el ingreso de mascotas.

Por su parte, El Pinar abre fines de semana y feriados, de 9 a 20 horas, mantiene una tarifa única de $2.000 y no permite acampar.

Angaco: aumento confirmado desde enero de 2026

La intendencia confirmó una actualización de tarifas para el inicio de 2026. Según informó el secretario de Turismo, Cultura, Educación y Deporte, Claudio Vicentela, los días 25, 27 y 28 de diciembre la entrada por persona, con derecho a pileta y acampe, será de $4.000.

A partir del 1 de enero de 2026, la entrada general pasará a $6.000, mientras que los residentes angaqueros continuarán pagando $4.000. Los niños ingresan sin cargo hasta los siete años y los jubilados, pensionados y personas con discapacidad no abonan entrada, acreditando la documentación correspondiente.

image

El camping abre de 10 a 24 horas, la pileta funciona de 13 a 20, cuenta con guardavidas y la entrada incluye la revisión del apto sanitario.

Caucete: acceso libre y sin acampe

El municipio confirmó que el ingreso al camping y a la pileta es totalmente gratuito, aunque no está permitido acampar. El predio abre de lunes a viernes de 8 a 23.59 y los sábados, domingos y feriados hasta las 2 de la madrugada del día siguiente.

Temas
Seguí leyendo

Abre el Camping de Villa Observatorio en Chimbas: los precios de las entradas y en qué horario se puede ir

Vacaciones con los chicos: Anchipurac informó sus horarios especiales de verano

San Juan inauguró la temporada de verano con nuevos miradores y obras en el dique Punta Negra

"Origen San Juan" llega a la Costa Atlántica este verano: mirá de qué se trata la propuesta

Alerta por escorpiones en verano: qué hacer ante una picadura y cómo prevenirlas

Las ventas minoristas navideñas crecieron un 3 % en San Juan

Qué regalos traerá Papá Noel a San Juan: los juguetes más elegidos y los pedidos de los adultos

En la previa de la Navidad, boom de compras en el centro de San Juan

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Muere un hombre tras caer de su bicicleta en Angaco
Tragedia

Muere un hombre tras caer de su bicicleta en Angaco

Vende semitas en un rincón inhóspito de San Juan y pide ayuda desesperada por un problema de salud
Solidaridad

Vende semitas en un rincón inhóspito de San Juan y pide ayuda desesperada por un problema de salud

Tras un amplio operativo, el hombre que escaló la antena de Radio Colón decidió bajar
Máxima tensión

Tras un amplio operativo, el hombre que escaló la antena de Radio Colón decidió bajar

Navidad llovida en San Juan: emiten alerta por tormentas con granizo ¿en qué departamentos?
Era de esperarse

Navidad llovida en San Juan: emiten alerta por tormentas con granizo ¿en qué departamentos?

Tengo recuerdos hermosos: Di María rememoró su paso por el Mundialito de Trinidad e invitó a los sanjuaninos a ser parte del torneo
Video

"Tengo recuerdos hermosos": Di María rememoró su paso por el Mundialito de Trinidad e invitó a los sanjuaninos a ser parte del torneo

Te Puede Interesar

El piletazo en este verano, ¿más caro?: cuánto cuestan las entradas a los campings municipales de San Juan
Relevamiento veraniego

El piletazo en este verano, ¿más caro?: cuánto cuestan las entradas a los campings municipales de San Juan

Por David Cortez Vega
Mientras yo lo lloraba, otros niños vivían: a un año de la donación de órganos en San Juan que transformó el dolor en esperanza video
Historia

"Mientras yo lo lloraba, otros niños vivían": a un año de la donación de órganos en San Juan que transformó el dolor en esperanza

El Papa León XIV y su primera misa de Navidad: condenó las guerras en curso
Iglesia Católica

El Papa León XIV y su primera misa de Navidad: condenó las guerras en curso

La Navidad en San Juan tendrá probabilidad de lluvias durante la madrugada
SMN

La Navidad en San Juan tendrá probabilidad de lluvias durante la madrugada

Ninguna familia sin Navidad: decenas de sanjuaninos compartieron su cena en la Plaza de la Joroba
Solidaridad

"Ninguna familia sin Navidad": decenas de sanjuaninos compartieron su cena en la Plaza de la Joroba