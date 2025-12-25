Una palmera se incendió y causó preocupación entre vecinos de Rawson: sospechan que fue por pirotecnia

El incendio de una palmera generó preocupación en Rawson. Creen que el siniestro se inició como consecuencia del uso de pirotecnica.

Un incendio se produjo en una palmera situada sobre calle Superiora, en la zona de Villa San Damián, departamento Rawson, y generó alarma entre vecinos y transeúntes. El episodio quedó registrado en un video que comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde se aprecia la magnitud del fuego.

En las imágenes difundidas se observa al árbol completamente envuelto en llamas, mientras el fuego avanzaba con intensidad. La situación captó la atención de las personas que pasaban por el lugar, varias de las cuales se detuvieron para observar lo ocurrido y registrar el momento con sus teléfonos celulares.

Una palmera se prendió fuego sobre calle Superiora, en Rawson, y el momento quedó registrado en un video. Bomberos intervinieron para apagar las llamas. Se sospecha que el incendio podría haber sido causado por pirotecnia. No se registraron heridos. pic.twitter.com/W60FQtyeO2 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 25, 2025

Ante el siniestro, personal del cuerpo de Bomberos se hizo presente en el lugar y trabajó para extinguir el incendio, logrando controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otras áreas cercanas.

De acuerdo a las primeras versiones y a lo que se presume de manera preliminar, el incendio podría haberse originado por la utilización de un artefacto de pirotecnia, aunque hasta el momento no se informó oficialmente si se inició una investigación para determinar con precisión las causas del hecho.

Afortunadamente, el episodio no dejó personas heridas.