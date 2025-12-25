jueves 25 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Susto

Una palmera se incendió y causó preocupación entre vecinos de Rawson: sospechan que fue por pirotecnia

El hecho ocurrió sobre calle Superiora y la gente que se acercó captó el momento en un video. Bomberos debieron intervenir para controlar las llamas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El incendio de una palmera generó preocupación en Rawson. Creen que el siniestro se inició como consecuencia del uso de pirotecnica.

El incendio de una palmera generó preocupación en Rawson. Creen que el siniestro se inició como consecuencia del uso de pirotecnica.

Un incendio se produjo en una palmera situada sobre calle Superiora, en la zona de Villa San Damián, departamento Rawson, y generó alarma entre vecinos y transeúntes. El episodio quedó registrado en un video que comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde se aprecia la magnitud del fuego.

Lee además
navidad furiosa en chimbas: le dieron un tiro a un hombre y termino internado
Violencia

Navidad furiosa en Chimbas: le dieron un tiro a un hombre y terminó internado
el dueno de un conocido canal fue atacado por avispas y termino internado
Grave

El dueño de un conocido canal fue atacado por avispas y terminó internado

En las imágenes difundidas se observa al árbol completamente envuelto en llamas, mientras el fuego avanzaba con intensidad. La situación captó la atención de las personas que pasaban por el lugar, varias de las cuales se detuvieron para observar lo ocurrido y registrar el momento con sus teléfonos celulares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2004177394715054457&partner=&hide_thread=false

Ante el siniestro, personal del cuerpo de Bomberos se hizo presente en el lugar y trabajó para extinguir el incendio, logrando controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otras áreas cercanas.

De acuerdo a las primeras versiones y a lo que se presume de manera preliminar, el incendio podría haberse originado por la utilización de un artefacto de pirotecnia, aunque hasta el momento no se informó oficialmente si se inició una investigación para determinar con precisión las causas del hecho.

Afortunadamente, el episodio no dejó personas heridas.

Temas
Seguí leyendo

Tras un amplio operativo, el hombre que escaló la antena de Radio Colón decidió bajar

Publicó el botín en Facebook y la Policía lo fue a buscar a Chimbas

Muere un hombre tras caer de su bicicleta en Angaco

Cae preso el "antenitas": robó en la Electrometalúrgica Andina e intentó escapar trepando los muros

Choque en Albardón: un motociclista terminó hospitalizado tras un violento impacto con una camioneta

Marchand, el delincuente de apellido francés que cayó detenido por desvalijar cabañas en Calingasta

Buscan a una adolescente de 15 años que se ausentó de su hogar en Chimbas

Una chica denunció que fue atada y violada por un exconvicto en una casa

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
navidad furiosa en chimbas: le dieron un tiro a un hombre y termino internado
Violencia

Navidad furiosa en Chimbas: le dieron un tiro a un hombre y terminó internado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Vende semitas en un rincón inhóspito de San Juan y pide ayuda desesperada por un problema de salud
Solidaridad

Vende semitas en un rincón inhóspito de San Juan y pide ayuda desesperada por un problema de salud

Muere un hombre tras caer de su bicicleta en Angaco
Tragedia

Muere un hombre tras caer de su bicicleta en Angaco

Tras un amplio operativo, el hombre que escaló la antena de Radio Colón decidió bajar
Máxima tensión

Tras un amplio operativo, el hombre que escaló la antena de Radio Colón decidió bajar

Navidad llovida en San Juan: emiten alerta por tormentas con granizo ¿en qué departamentos?
Era de esperarse

Navidad llovida en San Juan: emiten alerta por tormentas con granizo ¿en qué departamentos?

Publicó el botín en Facebook y la Policía lo fue a buscar a Chimbas
Operativo

Publicó el botín en Facebook y la Policía lo fue a buscar a Chimbas

Te Puede Interesar

En detalle, cómo son los nuevos paradores que ya se pueden usar en el Dique Punta Negra.
Para disfrutar el verano

En detalle, conocé las características de los nuevos miradores del Dique Punta Negra

Por Redacción Tiempo de San Juan
Navidad furiosa en Chimbas: le dieron un tiro a un hombre y terminó internado
Violencia

Navidad furiosa en Chimbas: le dieron un tiro a un hombre y terminó internado

Juan Manuel Vizcaíno y Fabián Noriega, los integrantes de Limbo, durante una presentación en Buenos Aires. video
Balance más que positivo

Limbo le baja la persiana a un 2025 entre inteligencia artificial, viajes y estrenos

El piletazo en este verano, ¿más caro?: cuánto cuestan las entradas a los campings municipales de San Juan
Relevamiento veraniego

El piletazo en este verano, ¿más caro?: cuánto cuestan las entradas a los campings municipales de San Juan

El incendio de una palmera generó preocupación en Rawson. Creen que el siniestro se inició como consecuencia del uso de pirotecnica.
Susto

Una palmera se incendió y causó preocupación entre vecinos de Rawson: sospechan que fue por pirotecnia