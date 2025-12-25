jueves 25 de diciembre 2025

Festejos Navidad

Una discusión entre borrachos en Rawson terminó con un herido de un puntazo en el cuello

El violento episodio ocurrió en inmediaciones de Ruta 40 y calle 5. El damnificado fue trasladado al hospital.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El consumo de alcohol en estas fechas es abundante y en algunas ocasiones, las personas se desconocen tras una discusión. En algunas circunstancias solo son discusiones verbales, pero hay otras más graves donde terminan con violencia física. Es lo que pasó en Rawson en la mañana de este jueves 25 de diciembre. Un hombre terminó herido en el cuello tras un cuchillazo.

Fuentes policiales dijeron a este diario que dos hombres -que son vecinos-, en claro estado de ebriedad, se desconocieron y uno de ellos, con cuchillo en mano, le propinó un puntazo a la altura del cuello.

Con la primera información brindada, desde la Policía expresaron que no sería una herida grave pero que fue trasladado al hospital para que sea curado de la herida. Este hombre, mayor de edad, llegó consciente y explicó que había estado discutiendo con su vecino y ocurrió el ataque.

El mismo pasó en inmediaciones de Agustín Gómez (calle 5 o Ruta 155) y Ruta 40 en el departamento Pocito. La policía estaba a la espera de la denuncia.

