Gastón Barrios hace semitas sanjuaninas en Barcelona para vender a toda España (y más allá)

Tenía tantas ganas de dejar San Juan para buscar nuevos rumbos que partió a Barcelona en plena pandemia de Coronavirus, a principios de 2021. Algo nada fácil, sobre todo para conseguir trabajo. No obstante, Gastón Barrios Venchiarutti, viajó con su familia y se radicó en Cataluña donde actualmente tiene un emprendimiento gastronómico en el que el producto estrella es la semita sanjuanina, además de maicenitas, pan casero, empanadas, entre otras cosas ricas. Lo más curioso es que las envía a distintos puntos de España envasadas al vacío para que no pierdan sus características. También han llegado a otros países europeos con el agravante del costo del transporte.

“Yo trabajaba muy bien en una empresa que se llamaba Minera del Sol. Era un laburazo, pero quería hacer otras cosas más allá de la provincia, quería crecer, y decidí venirme a España. Llegué en un momento complicado, había toque de queda en las noches, no había laburo. Fue todo un desafío. Comencé a trabajar en una pizzería y para mi fue maravilloso porque amo la cocina, pero a los dos meses cerró porque la gente no salía. Reabrió a los seis meses pero ya tenía otro trabajo”, cuenta. Gastón que estudio Gastronomía en la Universidad Católica de Cuyo.

GASTON2

A la par comenzó a preparar comidas con recetas sanjuaninas, que no sólo aprendió estudiando sino también de la mano de su abuela Chicha quien fue un referente en su vida. Primero fueron las semitas y empanadas porque si bien las hacía cada tanto para acompañar el mate y matar la nostalgia, los amigos que las probaban lo entusiasmaron para que las pusiera a la venta.

“Acá vivimos muchísimos sanjuaninos, nos conocemos todos, y siempre nos juntamos a comer y a tomar mate. Así me empezaron a decir: dale hace para vender. Los primeros compradores fueron los conocidos, luego se corrió la voz y se sumaron más clientes, hasta que empecé a mandar a distintos puntos de España. Actualmente hago un promedio de 200 por cada fin de semana o más”, agrega

GASTON3

Uno de los temas claves fue conseguir buena grasa para agregar a la preparación y para los chicharrones, hasta que dio con una carnicera catalana casada con un mendocino, que le vende exactamente lo que necesita.

Mauricio Nozica, “el yarco”, le dio una mano en la difusión de su emprendimiento. Hizo un reel contando de las semitas sanjuaninas que se hacían en Barcelona y fue un gran puntapié para crecer. Tanto que tuvo pedidos de diferentes puntos de Europa, pero el problema principal es el costo del envío. Allí en España cuesta un euro cada una y este fin de semana partió una caja para Mallorca para varios sanjuaninos radicados en la isla. También tiene pedidos desde Dinamarca, Francia, Italia, entre otros.

semitas4

Otro fenómeno que concentró más seguidores es que muchos comprovincianos que emigraron hace muchos años y perdieron contacto, o sus descendientes, quisieron probar los sabores tradicionales.

Ocupar sus fines de semana o francos para cocinar en su emprendimiento (@cositasricas), le suma a su presupuesto, y puede darse uno que otro gustito. Incluso prepara diferentes exquisiteces como tartas dulces y saladas, o pastelería, pero con pedido previo.

Cuando él mismo es el delivery, es cuando más disfruta. Ama ver la cara de quienes reciben el pedido, perciben su olor, y además se queda charlando sobre cosas vinculadas a Argentina. En el público semitero se destacan también los mendocinos y puntanos radicados en la península Ibérica.

Su trabajo formal es de inspector de calidad que consiste en controlar los bienes inmuebles de una empresa y corroborar en qué condiciones están o cuáles son las necesidades de mantenimiento.

Esta semana de Navidad ha sido de mucho trabajo porque los pedidos, sobre todo de empanadas, se han multiplicado.

“Tengo ciudadanía italiana pero elegí España porque tiene mejores sueldos y calidad de vida. Además Barcelona es muy turística, viene muchísima gente y podes trabajar en muchas cosas para vivir bien”, cuenta el rivadaviense.

gaston

Gastón ya puede desenvolverse en el dialecto catalán, aunque le falta fluidez, según él mismo cuenta. Allí no es bien visto quien sólo habla español, y es fundamental para quien quiere tener un buen trabajo, para llamar a la policía, a los bomberos o para hacer trámites.

En general su medio de transporte es la bicicleta porque vive en la zona de montaña a pocos minutos de la ciudad de Barcelona, y aunque no es muy amante del fútbol debió aprender algunas cosas para poder charlar con los amigos y compañeros de oficina.

Las reuniones de Navidad y Fin de año se comparten con los amigos argentinos que no tienen planes. Se reunirán en uno de los departamentos para brindar y compartir entre cordobeses, misioneros y porteños ya radicados en Cataluña.

Por supuesto que Gastón extraña cosas de la provincia, sobre todo las montañas aunque allí hay muchas y muy verdes, y por supuesto las reuniones de amigos y familia.

Su día comienza a las 5 de la mañana para ir al gimnasio, luego ducharse para trabajar y darse el tiempo para la cocina (equipada con horno especial y utensilios que le facilitan la ardua tarea. Claro que cuando puede viaja por distintos lugares para conocer rincones de Barcelona y otros lugares de España.

“Es una ciudad muy curiosa, con sitios impresionantes, nunca terminas de conocer. Ahora la Basílica de la Sagrada Familia cumple 100 años y está bellísima, incluso se ha convertido en una de las más altas del mundo”, agrega.

Por supuesto que la distancia a veces duele. En este caso un momento duro fue cuando la abuela Chicha, quien le enseñó a cocinar, falleció en 2022, o hace unos meses que nació su sobrino y no sabe cuando lo conocerá.

“Te perdés cosas lindas por vivir en el exterior, pero ganas otras. Lo importante es tener la cabeza fría para seguir adelante”, cuenta desde Cataluña donde algunos aromas sanjuaninos se trasladaron con él.