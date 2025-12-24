miércoles 24 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercado local

Productos tralalero- tralalá, peluches y perfumes, los preferidos de las compras sanjuaninas

Un informe de Comerciantes Unidos revela que los peluches virales y la cosmética fueronlos rubros más buscados en las compras de Navidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image
image

La temporada de compras navideñas en San Juan llegó a un buen nivel en la antesala de la Navidad de la mano de una alta concurrencia de compradores que buscaron los obsequios de último momento. Según un informe de Tendencias de Consumo de la entidad Comerciantes Unidos este 24 de diciembre, el movimiento masivo no solo se concentró en el calzado y la marroquinería impulsados por la renovación de temporada, sino que tuvo un fuerte anclaje en el sector de la tecnología, donde se observó la venta destacada de equipos de audio, dispositivos de video y, fundamentalmente, en la renovación de teléfonos celulares.

Lee además
navidad llovida en san juan: emiten alerta por tormentas con granizo ¿en que departamentos?
Era de esperarse

Navidad llovida en San Juan: emiten alerta por tormentas con granizo ¿en qué departamentos?
con horarios especiales, asi funcionan los comercios, colectivos y estaciones de servicio en navidad
Atención

Con horarios especiales, así funcionan los comercios, colectivos y estaciones de servicio en Navidad

Dentro de este panorama de alta demanda, el rubro de Cosmética y Perfumería se consolidó como uno de los sectores más elegidos por los sanjuaninos al momento de definir obsequios personales y sets de cuidado estético.

Esta tendencia convive con el marcado fenómeno de la denominada juguetería de moda, rubro en el cual los muñecos de peluche tomaron el liderazgo absoluto de las ventas durante esta semana de diciembre. La preferencia por las fragancias de calidad se equilibró así con la búsqueda de artículos de juego que reflejan las tendencias actuales del mercado.

El impacto de los consumos digitales fue evidente en la elección de los juguetes, destacándose una alta demanda de personajes derivados de contenidos infantiles de internet como "Tralalero tralala", que se ha convertido en uno de los favoritos de esta campaña.

image

Junto a estos personajes virales, las tendencias posicionaron al Capibara y a Labubu como los más buscados por los clientes, aunque las franquicias clásicas y consolidadas como Sonic y Pokémon mantienen su plena vigencia en las góndolas locales. Este cambio en las preferencias hacia figuras coleccionables específicas quizá marca el pulso de una temporada influenciada directamente por la visibilidad en redes sociales.

En lo que respecta al comportamiento económico y financiero, el informe detalla que el ticket promedio de compra se situó en los 60.000 pesos, con una fuerte dependencia de la financiación. El 50% de las operaciones se realizaron a través de tarjetas de crédito, mientras que un 30% corresponde al uso de medios digitales y débito, dejando apenas un 20% para las transacciones concretadas en efectivo.

El calor sanjuanino también dicta su propia tendencia, manteniendo una salida constante de artículos de recreación como pelotas, inflables y juegos de mesa, ideales para las vacaciones escolares y las altas temperaturas de la provincia.

Seguí leyendo

Gastón Barrios hace semitas sanjuaninas en Barcelona para vender a toda España (y más allá)

Entre la unión familiar y la melancolía: el complejo mapa emocional de los sanjuaninos en Navidad

Denuncian un nuevo caso de maltrato animal en 25 de Mayo: hallaron un caballo mutilado

El arte une generaciones: madre e hija emprendedoras que cumplieron el sueño de trabajar juntas en San Juan

Convocatorias públicas a adopciones en San Juan: los últimos 5 casos provinciales y cómo terminaron

Vende semitas en un rincón inhóspito de San Juan y pide ayuda desesperada por un problema de salud

Papá Noel, apuradísimo: las típicas compras de último momento coparon la Peatonal de San Juan

En San Juan, alertaron sobre el uso de pirotecnia con ruidos y piden empatía

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
vende semitas en un rincon inhospito de san juan y pide ayuda desesperada por un problema de salud
Solidaridad

Vende semitas en un rincón inhóspito de San Juan y pide ayuda desesperada por un problema de salud

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Revuelo en la Peatonal por supuestas mecheras que habrían estado robando con un bebé en brazos
Por las cámaras

Revuelo en la Peatonal por supuestas mecheras que habrían estado robando con un bebé en brazos

Este es Franco Emanuel Ruíz, el exconvicto ahora detenido por una presunta violación.
Horror en Chimbas

Una chica denunció que fue atada y violada por un exconvicto en una casa

Muere un hombre tras caer de su bicicleta en Angaco
Tragedia

Muere un hombre tras caer de su bicicleta en Angaco

Navidad llovida en San Juan: emiten alerta por tormentas con granizo ¿en qué departamentos?
Era de esperarse

Navidad llovida en San Juan: emiten alerta por tormentas con granizo ¿en qué departamentos?

¿Mesa adentro o mesa afuera? Así estará el tiempo en San Juan esta Nochebuena
SMN

¿Mesa adentro o mesa afuera? Así estará el tiempo en San Juan esta Nochebuena

Te Puede Interesar

Ninguna familia sin Navidad: decenas de sanjuaninos compartieron su cena en la Plaza de la Joroba

"Ninguna familia sin Navidad": decenas de sanjuaninos compartieron su cena en la Plaza de la Joroba

Por Redacción Tiempo de San Juan
Productos tralalero- tralalá, peluches y perfumes, los preferidos de las compras sanjuaninas
Mercado local

Productos tralalero- tralalá, peluches y perfumes, los preferidos de las compras sanjuaninas

Gastón Barrios hace semitas sanjuaninas en Barcelona para vender a toda España (y más allá)
Sanjuaninos por el mundo

Gastón Barrios hace semitas sanjuaninas en Barcelona para vender a toda España (y más allá)

Tras un amplio operativo, el hombre que escaló la antena de Radio Colón decidió bajar
Máxima tensión

Tras un amplio operativo, el hombre que escaló la antena de Radio Colón decidió bajar

Los sanjuaninos este 24 de diciembre, en la previa a Navidad.
Sondeo de opinión

Entre la unión familiar y la melancolía: el complejo mapa emocional de los sanjuaninos en Navidad