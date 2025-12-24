Productos tralalero- tralalá, peluches y perfumes, los preferidos de las compras sanjuaninas

La temporada de compras navideñas en San Juan llegó a un buen nivel en la antesala de la Navidad de la mano de una alta concurrencia de compradores que buscaron los obsequios de último momento. Según un informe de Tendencias de Consumo de la entidad Comerciantes Unidos este 24 de diciembre, el movimiento masivo no solo se concentró en el calzado y la marroquinería impulsados por la renovación de temporada, sino que tuvo un fuerte anclaje en el sector de la tecnología, donde se observó la venta destacada de equipos de audio, dispositivos de video y, fundamentalmente, en la renovación de teléfonos celulares.

Dentro de este panorama de alta demanda, el rubro de Cosmética y Perfumería se consolidó como uno de los sectores más elegidos por los sanjuaninos al momento de definir obsequios personales y sets de cuidado estético.

Esta tendencia convive con el marcado fenómeno de la denominada juguetería de moda, rubro en el cual los muñecos de peluche tomaron el liderazgo absoluto de las ventas durante esta semana de diciembre. La preferencia por las fragancias de calidad se equilibró así con la búsqueda de artículos de juego que reflejan las tendencias actuales del mercado.

El impacto de los consumos digitales fue evidente en la elección de los juguetes, destacándose una alta demanda de personajes derivados de contenidos infantiles de internet como "Tralalero tralala", que se ha convertido en uno de los favoritos de esta campaña.

Junto a estos personajes virales, las tendencias posicionaron al Capibara y a Labubu como los más buscados por los clientes, aunque las franquicias clásicas y consolidadas como Sonic y Pokémon mantienen su plena vigencia en las góndolas locales. Este cambio en las preferencias hacia figuras coleccionables específicas quizá marca el pulso de una temporada influenciada directamente por la visibilidad en redes sociales.

En lo que respecta al comportamiento económico y financiero, el informe detalla que el ticket promedio de compra se situó en los 60.000 pesos, con una fuerte dependencia de la financiación. El 50% de las operaciones se realizaron a través de tarjetas de crédito, mientras que un 30% corresponde al uso de medios digitales y débito, dejando apenas un 20% para las transacciones concretadas en efectivo.

El calor sanjuanino también dicta su propia tendencia, manteniendo una salida constante de artículos de recreación como pelotas, inflables y juegos de mesa, ideales para las vacaciones escolares y las altas temperaturas de la provincia.