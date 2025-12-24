miércoles 24 de diciembre 2025

Era de esperarse

Navidad llovida en San Juan: emiten alerta por tormentas con granizo ¿en qué departamentos?

Se advierte sobre la ocurrencia de tormentas para la tarde y noche del miércoles 24 de diciembre en el sector Este de la Provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En San Juan, oficialmente se emitió el alerta meteorológica N° 69/25 por tormentas, justo en la jornada de Nochebuena y Navidad. La Dirección de Protección Civil informa que para la tarde y noche del miércoles 24 de diciembre se espera la ocurrencia de tormentas para 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.

Se consigna que es una alerta amarilla. El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual. En la zona de Alta Cordillera las precipitaciones podrían ser mayormente en forma de nieve y granizo.

Se recuerda los números de contacto ante cualquier emergencia: 103 y 911.

El SMN y su pronóstico

image

Consejos

Recomendaciones a tener en cuenta en caso de precipitaciones abundantes:

En casa

Revisar cada cierto tiempo el estado de techos, el de la bajada de agua de los edificios y los desagües próximos y trate de asegurarlos y limpiarlos.

Retirar del exterior de la vivienda los objetos que pueda arrastrar el agua, en especial los productos tóxicos (herbicida, insecticidas, etc.).

Higienizar las viviendas utilizando 1 taza de lavandina cada 15 litros de agua.

Use calzado aislante.

Desenchufar los artefactos eléctricos.

No saque la basura.

Cierre y asegure las ventanas y puertas.

Mantenga las mascotas en lugar protegido.

Si puede quedarse en su casa, hágalo; evite la circulación innecesaria de vehículos y personas especialmente en centros urbanos.

Tenga preparado el kit familiar de emergencia, que debe contener un pequeño botiquín de primeros auxilios con la medicación que necesite, una linterna, una radio, documentación básica, ropa para protegerse del agua, una manta y una muda de ropa, agua mineral y comida enlatada en buen estado.

En la vía pública

No transites por calles inundadas.

Ingresar a un lugar de resguardo.

En vehículo, circula con luces bajas encendidas, con precaución, aumentando la distancia entre vehículos y reduciendo la velocidad más de lo permitido.

No obstruyas las acequias y las bocas de alcantarillas.

No transites por calles anegadas.

Lavarse las manos en la preparación de alimentos y después de tocar artículos contaminados con agua de inundación.

Beber agua hervida o embotellada.

Si está lesionado, lave las heridas con agua limpia y jabón. No tomar medicamentos que hayan estado en contacto con el agua.

En caso de granizo

Permanecer a resguardo y procurar no salir.

Tener en cuenta que los golpes de este fenómeno pueden afectar y poner nerviosos a los más chicos, a los adultos mayores y las mascotas, por lo cual es importante conservar la calma.

Una vez que la tormenta terminó, verificar el estado de aquellos elementos más susceptibles como techos, cañerías o ventanas. Si se observan daños graves que puedan poner en riesgo tu vida o la de tus vecinos, ponerse en contacto con los entes oficiales.

Seguir atento a los comunicados oficiales.

Si estás conduciendo

Mantener la calma: el ruido de las chapas y cristales golpeados puede asustar.

No frenar ni detenerse, pero reducir la velocidad ya que este tipo de fenómenos reduce el nivel de adherencia de los neumáticos.

Es posible que el parabrisas o la luneta trasera se puedan dañar. De cualquier modo, los automóviles están preparados para esto, con cristales laminados, por lo cual no entrará granizo ni cristales, sino que se trizará.

Tener en cuenta que el granizo suele darse en una zona concreta, por lo cual es mejor continuar el recorrido con precaución.

Temas
