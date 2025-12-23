martes 23 de diciembre 2025

Con la lupa en el consumo de alcohol y la velocidad, 500 policías vigilarán a los sanjuaninos en Navidad

La Policía de San Juan informó que desplegará un amplio dispositivo de seguridad con agentes, controles viales y patrullajes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo funcionará el operativo especial de seguridad que desplegará la Policía de San Juan.

Durante las celebraciones de fin de año, la Policía de San Juan implementará un operativo con más de 500 efectivos, que se movilizarán en toda la provincia, según informaron desde la Secretaría de Seguridad. Las autoridades indicaron que, el dispositivo busca garantizar la seguridad en comercios, barrios, rutas y puntos de alta concurrencia, entre ellos balnearios, piletas y campings.

Según el comunicado difundido, el operativo incluirá controles de alcoholemia y controles viales rotativos en accesos y rutas principales. Asimismo, se intensificaron patrullajes preventivos en áreas comerciales, paradas de colectivos, remiserías y estacionamientos.

Por otro lado, las autoridades destacaron la presencia estratégica de fuerzas en zonas de mayor afluencia de personas para promover un ambiente seguro durante las fiestas. También se articuló la intervención de distintas unidades policiales para dar respuestas inmediatas ante situaciones de riesgo.

"Se hará especial hincapié en los controles de velocidad y consumo de alcohol al volante, con el propósito de reducir siniestros viales durante los festejos. A la vez, los operativos se extenderán en rutas y accesos a la provincia para cuidar a residentes y visitantes", aseguraron.

Para finalizar, desde el organismo hicieron un pedido a los sanjuaninos: "La Policía insta a la comunidad a respetar las normas de tránsito y recomendaciones de seguridad para que las celebraciones transcurran con normalidad y sin contratiempos. El despliegue policial busca brindar tranquilidad ciudadana en esta temporada del año".

