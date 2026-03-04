La Universidad Católica de Cuyo inició las obras de su Plan Integral de Ahorro y Uso Responsable del Agua

La Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) dio inicio a las obras de infraestructura correspondientes a su Plan Integral de Ahorro y Uso Responsable del Agua, en el marco de una estrategia institucional orientada a enfrentar la crisis hídrica que afecta a la provincia de San Juan.

El lanzamiento formal se realizó a través de un acto interno en el Aula Magna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, con la participación de autoridades del Rectorado, el Directorio, el Consejo Superior, equipos de gestión, docentes y personal no docente. Durante la jornada se presentaron los fundamentos del proyecto, una maqueta virtual de las obras proyectadas y un informe detallado sobre los trabajos ya iniciados, sus costos y los materiales empleados.

image

El Plan, aprobado por Resolución del Consejo Superior en 2024 bajo el lema “Ahorrar agua hoy para compartir mañana”, propone una transformación integral de la infraestructura universitaria, así como de sus prácticas culturales y programas educativos, con el objetivo de garantizar un uso eficiente y responsable del recurso.

“Cuidar el agua es cuidar la vida”

El Gran Canciller de la Universidad, Jorge Eduardo Lozano, destacó en su mensaje que “cuidar el agua es cuidar la vida y ayudarnos a cuidar la vida es ayudarnos a que haya una sociedad fraterna”. Subrayó además la importancia de la obra en el contexto actual de crisis hídrica, señalando que permitirá un uso más racional y una mayor disponibilidad del recurso.

En tanto, el ingeniero Sebastián Bringas, del Instituto del Agua dependiente de la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas, explicó el diseño técnico del proyecto, el estado de avance de las obras y el plazo estimado de finalización. Remarcó que la iniciativa representa un compromiso institucional con la innovación educativa, la responsabilidad social y la planificación estratégica a largo plazo.

image

Por su parte, el arquitecto Raúl Polentarutti presentó una maqueta virtual del campus que permite visualizar tanto la red actual de distribución como la proyección futura de las obras. La herramienta digital, accesible desde dispositivos móviles, busca facilitar el seguimiento de los avances por parte de toda la comunidad universitaria.

Desde el Departamento de Servicios y Gestión de Obras, Guillermo Celedón, Alexis y Milton Heredia brindaron detalles técnicos sobre el nuevo sistema de distribución de agua, el ahorro estimado en comparación con el esquema vigente y la inversión destinada a cada estación de bombeo.

Etapas y proyección a futuro

El presidente del Directorio, Esp. Leonardo Saball, expresó su satisfacción por el inicio de las obras físicas, que constituyen la primera etapa del proyecto. Explicó que el objetivo inicial es resolver la crisis de abastecimiento mediante sistemas de acumulación y medición, considerados fundamentales para avanzar hacia un ahorro efectivo. Asimismo, anticipó que las siguientes etapas incorporarán nuevas tecnologías y plantas potabilizadoras.

image

Finalmente, la rectora, Lic. María Laura Simonassi, calificó al plan como “ambicioso y esperanzador” y destacó su impacto no solo en la infraestructura, sino también en la formación académica y ciudadana de los estudiantes. Señaló que el desafío consiste en convertir la crisis hídrica en una oportunidad para fortalecer la misión educativa de la Universidad y su aporte a la comunidad sanjuanina y a la región de Cuyo.