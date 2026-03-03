Cerrará dos días la Casa Natal de Sarmiento por tareas de desinsectación

El histórico Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento permanecerá sin atención al público este miércoles 4 y durante la mañana del jueves 5 de marzo. La medida responde a un tratamiento especial de desinsectación que se realizará en todas las salas del edificio.

Desde el museo informaron que el operativo consiste en la colocación de Beta Cipermetrina en los espacios de exposición permanente, con el objetivo de combatir vinchucas y otras plagas.

La tarea estará a cargo del Programa Provincial de Control de Enfermedades de Transmisión Vectorial, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de San Juan, en el marco del protocolo de preservación del patrimonio histórico y cultural.

Según detallaron en el comunicado oficial difundido este martes 3 de marzo, el museo retomará la atención el jueves 5 en su horario habitual de tarde, de 17 a 21 horas.

De esta manera, uno de los principales emblemas culturales de San Juan se somete a tareas preventivas clave para garantizar la conservación del edificio y las piezas que resguarda.