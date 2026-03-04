Trencito del Parque a reparación: cómo es la ambiciosa tarea para volverlo a la vida

Se llevan el tradicional trencito del Parque de Mayo para iniciar su reparación.

En los últimos días, comenzó una nueva etapa de la remodelación del Parque de Mayo , en el marco de la segunda fase del plan maestro integral impulsado por el Ministerio de Infraestructura para revitalizar el principal pulmón verde de la provincia. Uno de los ejes centrales de esta etapa es la restauración y modernización del histórico trencito, que volverá a circular tras más de dos décadas fuera de funcionamiento.

Histórica obra Los secretos del lifting al lago del Parque de Mayo: sistema de aireado, aguas danzantes y un puente peatonal de 57 metros

En los próximos días, la formación será retirada del parque y trasladada al depósito de la empresa adjudicataria, donde comenzará un proceso integral de restauración.

La intervención contempla trabajos sobre 1.200 metros lineales de vías, la reestructuración de las bases metálicas y de hormigón del circuito para garantizar una circulación segura, la reparación y puesta en valor de los túneles y la readecuación de la dirección de circulación.

Actualmente, el sector ya se encuentra en plena preparación. Se realiza el cierre perimetral de la obra con tejido de malla plástica para evitar inconvenientes con peatones, además de tareas de limpieza y demolición de los hormigones existentes en las vías. También se implementaron vigilancia y alumbrado provisorio.

Cabe tener en cuenta que, la reactivación del tren incluye la adaptación de una de las tres locomotoras existentes, que será equipada con batería de litio en reemplazo del antiguo sistema de combustión a gasoil. De esta manera, el nuevo trencito funcionará con motor eléctrico, reduciendo el impacto ambiental y el ruido.

Contará con cuatro vagones, con capacidad para cuatro personas cada uno. Tanto el chasis de los vagones como el de la locomotora serán reparados y puestos en valor. La capacidad total será de 16 pasajeros más el conductor.

En los cruces con veredas se incorporarán barandas, nueva señalización vial y señalización inclusiva para personas no videntes, como baldosas podotáctiles, con el objetivo de reforzar la seguridad.

Estación renovada y más accesibilidad

La intervención también abarca la revitalización completa de la estación del tren. Se reconstruirá la pérgola existente y se construirá una boletería, además de acondicionar el sector como zona de carga del trencito.

El proyecto contempla, además, la construcción de dos nuevos núcleos sanitarios. Para ello, se demolerán las actuales estructuras del taller de mantenimiento y los sanitarios existentes, y se levantarán nuevas instalaciones con baños para damas, caballeros y personas con discapacidad.

Otro aspecto clave de la etapa de renovación, es la intervención del lago, junto con la reactivación del trencito y la construcción de los núcleos sanitarios. En la Etapa 1 ya se había licitado la puesta en valor del sector de juegos infantiles y la restauración de la tradicional calesita.