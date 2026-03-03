martes 3 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Capital

"Pampita", "Pata de Mono" y Brisa: los detenidos por el presunto ajuste de cuentas de proxenetas, que terminó con un hombre quemado

La víctima, de apellido Pérez, sufrió quemaduras en el rostro, tórax y vía aérea tras ser rociada con alcohol y prendida fuego en la zona de la Terminal. Permanece internada con pronóstico reservado. En este contexto, dieron a conocer las identidades de los sospechosos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los apuntados, al momento de la detención.

Los apuntados, al momento de la detención.

Un violento episodio -que presuntamente sería un ajuste de cuentas de proxenetas- ocurrido el lunes por la noche en Capital quedó formalmente encuadrado como tentativa de homicidio y ya tiene tres detenidos con nombre y apellido. Según informó este martes el Ministerio Público Fiscal, se trata de Hernán de Jesús Álvarez Maturano, alias “Pata de Mono”, y las mujeres trans Brisa Agostina Mallea González y Jonatan Exequiel “Pampita” Alanis, quienes fueron capturados en la tarde de hoy y quedaron a disposición de la Justicia.

Lee además
como se encuentra el hombre quemado tras un presunto ajuste de cuentas de proxenetas en capital
Estado de salud

Cómo se encuentra el hombre quemado tras un presunto ajuste de cuentas de proxenetas en Capital
un supuesto arreglo de proxenetas termino con un hombre quemado en capital
Gravísimo

Un supuesto arreglo de proxenetas terminó con un hombre quemado en Capital

De acuerdo al parte oficial, el hecho ocurrió el lunes, alrededor de las 21 horas, cuando Jaime Rafael Pérez se encontraba en el estacionamiento Sur de la Terminal de Ómnibus, en inmediaciones del Bar Rocco. Tras una discusión, los ahora detenidos lo habrían rociado con una sustancia inflamable -que sería alcohol etílico- y luego le prendieron fuego, retirándose del lugar inmediatamente.

La detención -a cargo de la Brigada de Investigaciones de la UFI Delitos Especiales- se concretó este martes cerca de las 14:40 en la intersección de Mitre y Avellaneda, en Capital, con intervención de personal de la Comisaría 5ª. En el procedimiento se secuestraron prendas de vestir y una botella de alcohol etílico, elementos que quedaron incorporados a la causa.

image

Gravemente herido, Pérez se trasladó por sus propios medios hasta el Hospital Rawson, donde perdió el conocimiento. Debido a la complejidad del cuadro fue derivado al Hospital Marcial Quiroga, donde permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

El informe médico, elaborado por la doctora Belén Opaso, determinó que el paciente presenta quemaduras en el 12% de la superficie corporal total, con compromiso en el rostro, región anterior del tórax y vía aérea. Permanece con asistencia respiratoria mecánica y sedoanalgesiado. Según se indicó, el tiempo estimado de curación es de 50 días, salvo complicaciones, con igual período de incapacidad.

La investigación está a cargo del fiscal de la UFI Delitos Especiales, Francisco Pizarro, junto a los ayudantes fiscales Facundo Romero y Maximiliano Gerarduzzi Marcovecchio. La causa busca esclarecer en detalle las circunstancias del ataque, que en las primeras versiones fue vinculado a un presunto ajuste de cuentas en el ambiente de la explotación sexual en la zona de la terminal.

Temas
Seguí leyendo

Branka Motors: discurso calcado y un mismo outfit, la curiosa presentación de los tres acusados por la mega estafa

Los denunciantes de la estafa de Branka Motors meten presión en las puertas de Tribunales

Un changarín abusó en reiteradas ocasiones de su hijastra y fue condenado, pero se salvó de ir a la cárcel

Fuerte choque en Ruta 20 y Acceso Este terminó con tres heridos

Discutió con su hermano, lo golpeó y amenazó a su cuñada con un cuchillo en Chimbas: lo condenaron a 6 meses en la cárcel

Detenido tras intentar llevarse 18 barras de hierro de una obra de construcción en Chimbas

Comenzó el juicio contra el profesor acusado de abusar de dos alumnas de una escuela de 25 de Mayo

Su sobrina fue a ayudarle en su panadería y él abusó de ella: pasará más de 3 años en la cárcel

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un supuesto arreglo de proxenetas termino con un hombre quemado en capital
Gravísimo

Un supuesto arreglo de proxenetas terminó con un hombre quemado en Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Escándalo en 25 de Mayo

Sorprendieron a un policía junto a una estudiante encerrados dentro de una escuela de La Chimbera

Qué hay detrás de los despidos en Chango Más e Híper Libertad en San Juan
Causas

Qué hay detrás de los despidos en Chango Más e Híper Libertad en San Juan

UPD masivo en San Juan: clausuraron la fiesta en la que iban a participar 16 escuelas de la provincia
Resolución

UPD masivo en San Juan: clausuraron la fiesta en la que iban a participar 16 escuelas de la provincia

Le pegaron a una embarazada para robarle el celular en Concepción y perdió el bebé
Terrible

Le pegaron a una embarazada para robarle el celular en Concepción y perdió el bebé

Las ausencias de un cortista y una duda que gana terreno
Justicia sanjuanina

Las ausencias de un cortista y una duda que gana terreno

Te Puede Interesar

Branka Motors: discurso calcado y un mismo outfit, la curiosa presentación de los tres acusados por la mega estafa
¿Coacheados?

Branka Motors: discurso calcado y un mismo outfit, la curiosa presentación de los tres acusados por la mega estafa

Por Luz Ochoa
Los apuntados, al momento de la detención.
En Capital

"Pampita", "Pata de Mono" y Brisa: los detenidos por el presunto ajuste de cuentas de proxenetas, que terminó con un hombre quemado

Con el 92% de avance, hay fecha estimada para la finalización de las obras en la Quebrada de Zonda
Infraestructura

Con el 92% de avance, hay fecha estimada para la finalización de las obras en la Quebrada de Zonda

Los denunciantes de la estafa de Branka Motors meten presión en las puertas de Tribunales
Reclamo

Los denunciantes de la estafa de Branka Motors meten presión en las puertas de Tribunales

Imagen ilustrativa.
Pronóstico

Tras el ventarrón, confirman la llegada del viento Sur a San Juan: para cuándo