"Pampita", "Pata de Mono" y Brisa: los detenidos por el presunto ajuste de cuentas de proxenetas, que terminó con un hombre quemado

Un violento episodio -que presuntamente sería un ajuste de cuentas de proxenetas- ocurrido el lunes por la noche en Capital quedó formalmente encuadrado como tentativa de homicidio y ya tiene tres detenidos con nombre y apellido. Según informó este martes el Ministerio Público Fiscal, se trata de Hernán de Jesús Álvarez Maturano, alias “Pata de Mono”, y las mujeres trans Brisa Agostina Mallea González y Jonatan Exequiel “Pampita” Alanis, quienes fueron capturados en la tarde de hoy y quedaron a disposición de la Justicia.

Estado de salud Cómo se encuentra el hombre quemado tras un presunto ajuste de cuentas de proxenetas en Capital

De acuerdo al parte oficial, el hecho ocurrió el lunes, alrededor de las 21 horas, cuando Jaime Rafael Pérez se encontraba en el estacionamiento Sur de la Terminal de Ómnibus, en inmediaciones del Bar Rocco. Tras una discusión, los ahora detenidos lo habrían rociado con una sustancia inflamable -que sería alcohol etílico- y luego le prendieron fuego, retirándose del lugar inmediatamente.

La detención -a cargo de la Brigada de Investigaciones de la UFI Delitos Especiales- se concretó este martes cerca de las 14:40 en la intersección de Mitre y Avellaneda, en Capital, con intervención de personal de la Comisaría 5ª. En el procedimiento se secuestraron prendas de vestir y una botella de alcohol etílico, elementos que quedaron incorporados a la causa.

Gravemente herido, Pérez se trasladó por sus propios medios hasta el Hospital Rawson, donde perdió el conocimiento. Debido a la complejidad del cuadro fue derivado al Hospital Marcial Quiroga, donde permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

El informe médico, elaborado por la doctora Belén Opaso, determinó que el paciente presenta quemaduras en el 12% de la superficie corporal total, con compromiso en el rostro, región anterior del tórax y vía aérea. Permanece con asistencia respiratoria mecánica y sedoanalgesiado. Según se indicó, el tiempo estimado de curación es de 50 días, salvo complicaciones, con igual período de incapacidad.

La investigación está a cargo del fiscal de la UFI Delitos Especiales, Francisco Pizarro, junto a los ayudantes fiscales Facundo Romero y Maximiliano Gerarduzzi Marcovecchio. La causa busca esclarecer en detalle las circunstancias del ataque, que en las primeras versiones fue vinculado a un presunto ajuste de cuentas en el ambiente de la explotación sexual en la zona de la terminal.