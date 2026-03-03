martes 3 de marzo 2026

Tribunales

Comenzó el juicio contra el profesor acusado de abusar de dos alumnas de una escuela de 25 de Mayo

Según la acusación, el docente César Oscar Coria obligaba a las niñas y, si no le hacían caso, las amenazaba con bajarles la nota. Los ultrajes habrían ocurrido en el primer semestre de 2024. La Fiscalía buscará una pena de 5 años para el acusado, mientras que la defensa solicitará la absolución.

WhatsApp Image 2026-03-03 at 09.01.03

Tras varias idas y vueltas, este martes finalmente comenzó el juicio contra el profesor César Oscar Coria, acusado de abusar sexualmente de dos alumnas de una escuela rural de 25 de Mayo. La fiscalía adelantó, al comienzo del debate, que buscará que el maestro sea condenado a una pena de 5 años por ser autor del delito de abuso sexual simple reiterado, agravado por ser el encargado de la educación y la guarda. En tanto, la defensa dijo que probará la inocencia de su cliente y buscará la absolución.

La acusación del fiscal Raúl Iglesias y la ayudante fiscal Marisa Marsiglio, de la UFI ANIVI, fue tajante y le dio a conocer fuertes detalles a la jueza que presidirá el proceso, precisamente Carolina Parra. El representante del MPF manifestó que Coria, abusando de su condición de maestro, ultrajó a estas estudiantes de 11 y 12 años (edad que tenían en 2024). Además, el fiscal expresó que el imputado tenía amenazadas a las menores ya que, si no cumplían con sus exigencias, él les advertía que les iba a bajar las notas.

WhatsApp Image 2026-03-03 at 09.01.05
Abogado defensor, Gabriel Silva. A la derecha, la ayudante fiscal Marisa Marsiglio y el fiscal Raúl Iglesias de UFI ANIVI.

Estos supuestos ultrajes habrían ocurrido durante el primer semestre del ciclo lectivo del año 2024. Las víctimas relataron en entrevista videograbada (ex cámara Gesell) que, en diferentes ocasiones, el profesor las subía a su falda y las manoseaba.

Las niñas dieron a conocer los hechos a otra profesora -que también será testigo en el debate-, y el 4 de julio de 2024 se realizó la denuncia formal de las dos madres contra este sujeto.

WhatsApp Image 2026-03-03 at 09.01.05 (1)
Jueza Carolina Parra

La defensa, a cargo del doctor Gabriel Silva, expresó al comienzo del litigio que buscará la absolución para su cliente, ya que procurará demostrar que nada de eso ocurrió o que fueron juegos sin connotaciones sexuales.

