El profesor de una escuela de 25 de Mayo va a juicio por el abuso a 2 alumnas y puede ir a la cárcel

Desde el próximo lunes, un profesor de la Escuela Agroindustrial de 25 de Mayo empezará a ser juzgados por los supuestos abusos sexuales contra dos estudiantes del establecimiento. El docente llega en libertad al debate oral y público, pero, en caso de ser condenado, puede recibir una pena de hasta 5 años de prisión.

El acusado es el profesor César Coria , de 50 años, quien dicta la materia de agropecuaria en dicho establecimiento rural, explicaron fuentes judiciales. El fiscal Raúl Iglesias y la ayudante fiscal Marisa Marsiglio, de la UFI ANIVI , le achacan el delito de abuso sexual simple, agravado por su condición de educador, en dos hechos. Al frente del debate estará la jueza de garantías María Carolina Parra.

La causa se inició en julio de 2024 y las presuntas víctimas fueron dos niñas, que en ese entonces tenían 11 años. Las fuentes señalaron que Coria está acusado de aprovecharse de la confianza y su condición de docente con esas alumnas, a las cuales ordenaba que se sentaran en su falda y la sometía a ciertos tocamientos.

La defensa procurará demostrar que nada de eso ocurrió o que fueron juegos, sin connotaciones sexuales, pero para la fiscalía el solo hecho de hacer sentar a las niñas arriba del docente ya implica un abuso sexual.

Todo se dirimirá en el juicio oral y público que empezará el lunes próximo en Tribunales. El fiscal Iglesias y la ayudante fiscal Marsiglio ya adelantará que irán por una condena de 5 años de prisión efectiva.