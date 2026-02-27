viernes 27 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Congreso

Reforma penal: el Senado aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años

La Libertad Avanza (LLA) consiguió un nuevo triunfo legislativo durante el período de sesiones extraordinarias.

Por Agencia NA
image

El Senado aprobó este viernes la baja de edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años con la reforma de la Ley Penal Juvenil. La votación resultó 44 votos positivos y 27 negativos.

Lee además
fue por un degrade y termino con una causa penal: indignante robo en una peluqueria de chimbas
Flagrancia

Fue por un degradé y terminó con una causa penal: indignante robo en una peluquería de Chimbas
inquilino amenazo con un revolver a la duena de una pension y su estadia cambio al penal de chimbas
En Capital

Inquilino amenazó con un revólver a la dueña de una pensión y su estadía cambió al Penal de Chimbas

Así, La Libertad Avanza (LLA) consiguió un nuevo triunfo legislativo para el período de sesiones extraordinarias. Incluso, la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, pidió un minuto de silencio para las víctimas de los hechos de inseguridad.

Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana tienen fijada la edad de imputabilidad en 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá inician en los 12 años. En ambos casos, el tratamiento de los niños y jóvenes que cometen delitos se basa en impartir medidas socioeducativas que priorizan su reinserción en la sociedad.

El oficialismo argumentó que “aumentaron los delitos cometidos por menores” de entre 12 y 15 años, con una participación “creciente” en delitos graves, lo que genera una sensación de "injusticia" e "impunidad", dos situaciones que el Ministerio de Seguridad, hoy comandado por Alejandra Monteoliva y previamente por la actual senadora libertaria Patricia Bullrich, se pretenden combatir desde el inicio de su gestión.

Asimismo, se busca actualizar una norma que fue instalada en el año 1980 por considerarse necesaria la instalación de “un marco legal moderno” que se adapte al escenario actual de la delincuencia juvenil.

Por último, señalaron desde LLA que muchas bandas utilizan a menores de edad como parte de los hechos delictivos que cometen porque saben “que no pueden ser procesados” y este proyecto pretende contrarrestar esa estrategia.

Un cambio en el debate

El oficialismo originalmente había impulsado el proyecto que iniciaba la punibilidad de los menores en los 13 años; aunque tuvo que comenzar una “negociación parlamentaria” con los bloques dialoguistas y elevarla a 14 para lograr el consenso político y, por ende, los votos necesarios para obtener la primera media sanción en Diputados.

Con esa modificación, aseguró el acompañamiento de las fuerzas aliadas como el PRO y la UCR, que señalaban que los 14 años representaban un límite más equilibrado y estaban en sintonía con el resto de los países de la región.

Temas
Seguí leyendo

La CGT definió marchar el lunes, acompañando una presentación judicial contra la reforma laboral

La CGT vuelve a reunirse, a pocos días de que el Senado sancione la Reforma Laboral

Reforma laboral: qué pasa si llega a la Corte Suprema

El dólar aceleró sobre el final de febrero y se esperan más subas en marzo

Privatización de la vía navegable troncal: tres ofertas y aval de la ONU en la licitación internacional

Cambios en Economía: asume Federico Furiase como nuevo secretario de Finanzas

Orrego: "San Juan sigue consolidando su segunda gran etapa minera"

Milei tras la aprobación del RIGI para Veladero: "Todo marcha acorde al plan"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La funcionaria de la intendenta Daniela Rodríguez (de espaldas) junto a los concejales de la oposición terminaron en la vereda chimbera. Ellos se fueron molestos, a ella no la dejaron entrar.
Roces

Escándalo en el Concejo de Chimbas: denuncias de irregularidades y una funcionaria retenida en la puerta

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La sanjuanina que es therian de día y árbol de Navidad de noche: No salgo a la calle para no pelear con otros perros
Personaje sanjuanino

La sanjuanina que es therian de día y árbol de Navidad de noche: "No salgo a la calle para no pelear con otros perros"

Esther del Valle Villalobos cuando prestaba su declaración. video
Cuarto intermedio

El angustiante llanto de la acusada del crimen de Ullum y el improperio del abogado de la víctima contra ella: "No se preocupe, él no va a sufrir más".

Secuestran antenas valuadas en 2.500 dólares que estaban siendo vendidas por Facebook
Habían sido robadas

Secuestran antenas valuadas en 2.500 dólares que estaban siendo vendidas por Facebook

Misterio por el despliegue de Gendarmería en un distinguido edificio de Avenida Libertador
En Capital

Misterio por el despliegue de Gendarmería en un distinguido edificio de Avenida Libertador

Los tres hermanos Malla Marín, los ahora detenidos.
Patota

Detuvieron a tres hermanos por perseguir, golpear y acuchillar a otro joven en Rawson

Te Puede Interesar

Reforma penal: el Senado aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años
Congreso

Reforma penal: el Senado aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años

Por Agencia NA
El ahora condenado.
Abusador

Un metalúrgico pocitano fue condenado, pero no irá preso, por manosear a la hija de su expareja

Nación aprobó el RIGI para Veladero: es el tercer proyecto en San Juan que recibió luz verde
Minería

Nación aprobó el RIGI para Veladero: es el tercer proyecto en San Juan que recibió luz verde

Una especialista sanjuanina explica las razones por las que una buena alimentación potencia el aprendizaje y la concentración
Nutrición escolar

Una especialista sanjuanina explica las razones por las que una buena alimentación potencia el aprendizaje y la concentración

Gendarmería secuestró 8 mil dólares y 50 millones de pesos de dos cuevas financieras en Capital
Allanamientos

Gendarmería secuestró 8 mil dólares y 50 millones de pesos de dos cuevas financieras en Capital