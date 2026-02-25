miércoles 25 de febrero 2026

Reacción

La CGT definió marchar el lunes, acompañando una presentación judicial contra la reforma laboral

La CGT reunió este miércoles a la mesa chica, que definió una acción para el lunes, en el marco del rechazo a la reforma laboral que se convertiría en ley este viernes, en el Senado.

Por Agencia NA
image

La cúpula de la CGT resolvió este miércoles concretar una marcha el lunes próximo para acompañar una presentación judicial contra la reforma laboral en caso de que el Senado apruebe esa norma en la sesión del viernes.

Así lo resolvió la mesa chica después de una reunión que se llevó a cabo en la sede de UPCN.

“La decisión ha sido sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial que va a hacer la CGT respecto de lo que creemos inconstitucional en el proyecto”, dijo el triunviro Jorge Sola al finalizar el encuentro.

El dirigente sostuvo que el próximo lunes habrá una “movilización" hacia Plaza Lavalle , frente a los tribunales, ”acompañando la petición a la Justicia".

El encuentro tuvo lugar en la sede de UPCN, donde el jefe de los estatales, Andrés Rodríguez, hacía de anfitrión. Convocaron los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello.

En la CGT buscarán hacerle pagar el “costo político” a los senadores que voten a favor, sobre todo a los que provengan del peronismo.

