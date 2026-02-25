Detuvieron a un miembro de "antifa" por amenazas a Patricia Bullrich

En un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron este miércoles a un hombre de 37 años en el barrio porteño de Villa Crespo. El sospechoso, vinculado a la organización de extrema izquierda "Antifa", está acusado del delito de “amenazas e intimidación pública” contra la senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La aprehensión se produjo durante un allanamiento en el que las fuerzas de seguridad secuestraron un importante arsenal de armas y equipamiento táctico. Entre los elementos incautados se encuentran réplicas de un fusil de asalto AK-47, cinco pistolas de diversos calibres, dos revólveres, cuatro cascos de uso militar y máscaras antigás

image

Además, los agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) hallaron cinturones con municiones de grueso calibre, cuchillos largos, botellas de vidrio, sogas y diversos artefactos destinados a la fabricación de cócteles molotov. El operativo también permitió el secuestro de dispositivos electrónicos, notebooks y elementos de tecnología vinculados al hackeo.

image

Junto al armamento, se encontró material de fuerte contenido político: múltiples banderas con inscripciones antifascistas, banderas de Palestina y doce pines ilustrados con amenazas directas contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios nacionales.

image

Investigación y antecedentes

La causa judicial tuvo su origen a mediados de mayo de 2025, a raíz de tareas de inteligencia criminal realizadas por el Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado (DICCO). Los investigadores detectaron publicaciones violentas en redes sociales donde se exhibía el rostro de Bullrich y Milei acompañado de mensajes de odio como: “Muerte a los enemigos del pueblo”.

image

Según los informes oficiales, el detenido no solo participaba activamente en movilizaciones de izquierda radicalizada, sino que también cumplía un rol de promotor y articulador entre estos sectores y movimientos de jubilados.

Este arresto se produce en un contexto de estricta vigilancia sobre grupos extremistas. Recientemente, el Gobierno presentó una denuncia contra el perfil de Instagram “Pedagogía para la acción”, un espacio de formación antifascista que difundía tutoriales para fabricar elementos punzantes, como "Miguelitos", destinados a sabotajes en protestas.

Situación judicial

El detenido, de nacionalidad argentina, quedó a disposición del Juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4. La investigación continúa bajo la carátula de amenazas e intimidación pública, mientras se analiza el contenido de los teléfonos y computadoras secuestradas para determinar posibles conexiones con otros hechos de violencia.