¿Qué podría anunciar Javier Milei en su mensaje del domingo?

El Gobierno nacional trabaja en una reforma electoral que apuesta a introducir cambios significativos en el sistema democrático actual y que podría ser anunciada por el presidente Javier Milei este domingo 1° de marzo durante su discurso en la inauguración de la Asamblea Legislativa.

Según fuentes oficiales, la idea es avanzar en la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y dar lugar a nuevos lógicas de votación. Si bien se trató de un aspecto que supuso debate interno debido al análisis de los ventajas y desventajas de la determinación, los libertarios se encaminan a dar curso a la primera postura que sostuvieron tendiente a su eliminación.

No es nueva la intencionalidad del Poder Ejecutivo. Existe una borrador que fue diseñado por el asesor presidencial, Santiago Caputo, que incluye además la idea de implementar la Boleta Única de Papel (BUP) en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si bien cada gobierno provincial tiene autonomía propia para definir la modalidad de los comicios locales, La Libertad Avanza (LLA) planea impulsar un debate en cada territorio para enumerar las claves de la BUP.

Importantes fuentes libertarias en tema revelaron a este medio que la idea es "simplificar" y “unificar” los procesos para evitar que la sociedad asista más de una vez o deba hacer más de una fila para emitir el sufragio.

Otro punto clave que aspiran a modificar es el régimen de partidos políticos que obligará a revisar el sistema de financiamiento de cada espacio con el objetivo de concretar una distribución “más eficiente” de los fondos destinados a costear las actividades de campaña.

Contemplado en el proyecto de Reforma para el Fortalecimiento Electoral, frustrado en su curso legislativo, incluía un incremento en los topes de aportes privados, la eliminación de los espacios de publicidad electoral en los medios y del financiamiento público para las campañas. Además, contemplaba la reducción de encuestas de 8 días a 3 días anteriores a cada elección y la creación de la figura del fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral.

Este domingo 1° de marzo, durante la apertura de sesiones ordinarias, el mandatario podría anunciar la reforma que cranea el equipo designado en el marco de la hoja de ruta trazada para el año legislativo.