miércoles 25 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Congreso

¿Qué podría anunciar Javier Milei en su mensaje del domingo?

Fueentes cercanas a la presidencia señalaron que una de las novedades del mensaje de apertura de sesiones legislativas giraría en torno a una reforma electoral

Por Agencia NA
image

El Gobierno nacional trabaja en una reforma electoral que apuesta a introducir cambios significativos en el sistema democrático actual y que podría ser anunciada por el presidente Javier Milei este domingo 1° de marzo durante su discurso en la inauguración de la Asamblea Legislativa.

Lee además
apertura de sesiones: despues del discurso de milei, asado en olivos
Convite

Apertura de sesiones: después del discurso de Milei, asado en Olivos
orrego formara parte de la comitiva argentina que viajara junto a milei al argentina week
Oficial

Orrego formará parte de la comitiva argentina que viajará junto a Milei al Argentina Week

Según fuentes oficiales, la idea es avanzar en la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y dar lugar a nuevos lógicas de votación. Si bien se trató de un aspecto que supuso debate interno debido al análisis de los ventajas y desventajas de la determinación, los libertarios se encaminan a dar curso a la primera postura que sostuvieron tendiente a su eliminación.

No es nueva la intencionalidad del Poder Ejecutivo. Existe una borrador que fue diseñado por el asesor presidencial, Santiago Caputo, que incluye además la idea de implementar la Boleta Única de Papel (BUP) en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si bien cada gobierno provincial tiene autonomía propia para definir la modalidad de los comicios locales, La Libertad Avanza (LLA) planea impulsar un debate en cada territorio para enumerar las claves de la BUP.

Importantes fuentes libertarias en tema revelaron a este medio que la idea es "simplificar" y “unificar” los procesos para evitar que la sociedad asista más de una vez o deba hacer más de una fila para emitir el sufragio.

Otro punto clave que aspiran a modificar es el régimen de partidos políticos que obligará a revisar el sistema de financiamiento de cada espacio con el objetivo de concretar una distribución “más eficiente” de los fondos destinados a costear las actividades de campaña.

Contemplado en el proyecto de Reforma para el Fortalecimiento Electoral, frustrado en su curso legislativo, incluía un incremento en los topes de aportes privados, la eliminación de los espacios de publicidad electoral en los medios y del financiamiento público para las campañas. Además, contemplaba la reducción de encuestas de 8 días a 3 días anteriores a cada elección y la creación de la figura del fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral.

Este domingo 1° de marzo, durante la apertura de sesiones ordinarias, el mandatario podría anunciar la reforma que cranea el equipo designado en el marco de la hoja de ruta trazada para el año legislativo.

Seguí leyendo

Detuvieron a un miembro de "antifa" por amenazas a Patricia Bullrich

La CGT definió marchar el lunes, acompañando una presentación judicial contra la reforma laboral

La Cámara de Comercio informó la tercera baja interanual consecutiva del consumo

En pocas horas cerraron dos grandes empresas más, y dejaron 660 trabajadores en la calle

Duro ataque de Martín Menem a un gobernador: "Es como un mono...

Milei cruzó al empresario que dijo que robaban con el precio de los neumáticos

La Inspección General de Justicia solicitó la designación de veedores en la AFA tras detectar "graves irregularidades"

Asume Daniel Olivares Yapur la presidencia de la Corte de Justicia de San Juan: cómo será el acto

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Falleció Gustavo Monti.
Deceso

Falleció Gustavo Monti, investigado por la causa del acueducto

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América
Increíble

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América

Imagen ilustrativa
Disparo accidental

Una agente de policía se puso a jugar con la pistola de un compañero y le pegó un tiro a una cabo en Albardón

La Justicia deberá investigar la veracidad de la denuncia.
Revuelo en el penal de Chimbas

Presunta vejación a un preso: sospecharon que tenía un objeto extraño en sus partes íntimas y lo lesionaron

Identificaron al hombre que murió al volcar en su auto cuando circulaba por la Ruta 149.
Siniestro fatal

Identificaron al hombre que falleció tras volcar en la ruta camino a Calingasta

Sanjuanina admitió que mató de un cuchillazo a su expareja y aceptó 3 años de pena sin encierro
Era víctima de violencia de género

Sanjuanina admitió que mató de un cuchillazo a su expareja y aceptó 3 años de pena sin encierro

Te Puede Interesar

Otra vez: declaran en rebeldía al casero infiel que desvalijó dos cabañas y una casa en Albardón
Buscado

Otra vez: declaran en rebeldía al casero infiel que desvalijó dos cabañas y una casa en Albardón

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Copa Argentina. 
Lo grita el Pueblo Viejo

Copa Argentina: San Martín madrugó en el segundo tiempo y le gana 1-0 a Deportivo Madryn

El avance de los vehículos importados redefine el mercado automotriz en San Juan
Panorama incierto

El avance de los vehículos importados redefine el mercado automotriz en San Juan

El líder de Virus, mano a mano con Tiempo: los fans millennials, Federico siempre presente y la admiración por San Juan
Música

El líder de Virus, mano a mano con Tiempo: los fans "millennials", Federico siempre presente y la admiración por San Juan

EMICAR aplicó un aumento en las licencias tras un año sin cambios: los nuevos valores
Golpe al bolsillo

EMICAR aplicó un aumento en las licencias tras un año sin cambios: los nuevos valores