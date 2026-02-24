Apertura de sesiones: Después del discurso de Milei, asado en Olivos

El presidente Javier Milei encabezará este domingo 1° de marzo una cena en la Quinta de Olivos destinada a diputados y senadores de La Libertad Avanza y sectores aliados. El encuentro, que tendrá lugar luego de su discurso ante la Asamblea Legislativa, busca "agradecer el trabajo realizado" y motivar a los parlamentarios para avanzar con la "agenda parlamentaria pendiente" en lo que el Gobierno define como el año “más reformista de la historia”.

Siguiendo la tradición de encuentros anteriores, la organización ha dejado claro que cada legislador deberá pagar su propio cubierto. Aunque el menú exacto se mantiene en reserva, diversas fuentes oficiales sugieren que se trataría de un asado, marcando una diferencia con el agasajo de 2025 en Casa Rosada, donde se sirvieron empanadas y gaseosas.

La logística del evento está bajo la coordinación de los equipos de ceremonial de la Casa Rosada y el Congreso, supervisados por Karina Milei. Se espera que, además de los legisladores, asistan ministros y figuras centrales del equipo de Gobierno.

El escenario político: triunfos legislativos y una exclusión notable

La convocatoria llega en un momento de optimismo para el oficialismo tras haber logrado la aprobación de leyes clave como el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y la reforma laboral. Además, el Gobierno celebra la nueva composición de los bloques, tras el desprendimiento de tres senadores del peronismo vinculados a los gobernadores Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz, lo que acerca al oficialismo a los dos tercios en la Cámara Alta.

Sin embargo, el clima de camaradería tendrá una ausencia de peso: la vicepresidenta Victoria Villarruel. Fuentes oficiales confirmaron que la titular del Senado no fue invitada al ágape debido a la "tensión abierta" con el Ejecutivo y su nula participación en la gestión actual. Desde el entorno presidencial la califican como "antiliberal" y remarcan que ya no forma parte de las reuniones habituales de gabinete.

Cronograma de la jornada

Antes de la cena, la actividad principal se centrará en el Congreso de la Nación:

21:00 horas: Inicio del discurso presidencial desde un atril en la Cámara de Diputados.

Se estima una exposición de poco más de transmitida por cadena nacional. Contenido: El mensaje buscará recuperar la "épica libertaria" y detallar las más de 50 reformas que el Ejecutivo planea enviar al Congreso este año.

Al finalizar la sesión, los invitados se trasladarán a la residencia presidencial para dar inicio a la reunión "pura" de la fuerza gobernante, donde no se descarta la presencia de representantes parlamentarios con "buen vínculo" con el oficialismo.