Reforma laboral en Diputados: El mileísmo firmará dictamen, con el artículo 44 cambiado

La Libertad Avanza (LLA) firmará mañana en comisión el dictamen sobre el proyecto de reforma laboral que aspira a sancionar el jueves en una sesión especial de la Cámara de Diputados, aunque no se convertirá en ley porque se modificará el controvertido artículo sobre accidentes y enfermedades.

El oficialismo irá mañana desde las 14 al plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto, conducidas por los libertarios Lisandro Almirón y Alberto Benegas Lynch, con el fin de escuchar por tres horas a diferentes expositores y emitir dictamen.

Si bien LLA quería convertir en ley el proyecto de reforma laboral esta semana, la fuerte polémica por la rebaja del pago del sueldo en caso de enfermedades y accidentes abrió una grieta entre LLA y los aliados del Gobierno, por lo cual el Gobierno se vio obligado a ceder e incluir el cambio en el dictamen que se tratará el jueves próximo.

Con este nuevo escenario, la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich, buscará el viernes 20 emitir dictamen de comisión para poder tratar el proyecto el viernes 27 de febrero y tener la ley aprobada previo a que el presidente Javier Milei inaugure el 1 de marzo el periodo de sesiones ordinarias.

La Libertad Avanza, que en Diputados preside Gabriel Bornoroni, quería convencer a los aliados de aprobar una ley complementaria, pero esa alternativa fue finalmente descartada por el Gobierno, que aceptó cambiar el artículo 44 como querían la UCR, el PRO, Unidos e Innovación Federal.

Las negociaciones en la Cámara de Diputados serán encabezadas por Bornoroni y el presidente del cuerpo, Martin Menem, quien ya venía participando en la mesa política del Gobierno que encabeza Karina Milei y que es quien define la estrategia para lograr la aprobación de las leyes del temario de extraordinarias.

El PRO no solo quería reformar las licencias sino ampliar las ofertas de pago de salarios para incluir a las billeteras virtuales, pero esa posibilidad fue descartada por Bullrich.

El artículo 44 del proyecto laboral establece que, ante una enfermedad o accidente no vinculado a la tarea laboral, luego de los tres meses el empleado cobrará un 50% del salario, sin detallar qué pasa en los casos de enfermedad grave, y un pago del 75% del sueldo si el trabajador tiene personas a a cargo.

Ahora es establecerá que, en el caso de una enfermedad grave, se garantizará el pago del 100 por ciento de los haberes durante tres meses o seis meses si el trabajador tiene cargas de familia.

El Gobierno tiene garantizada para la sanción del proyecto el respaldo 94 legisladores propios, ya que Menem solo vota en casos especiales o si hay empate; 22 de Fuerzas del Cambio (UCR, PRO, MID, y Por Santa Cruz); nueve de Innovación Federal; dos de Producción y Trabajo y 10 de los 18 de Provincias Unidas, con lo que alcanzará 136 para la votación en general y de la mayoría de los capítulos.

Para la aprobación en general podrían sumarse votos de algunos de los cinco radicales de Provincias Unidas y de Independencia, según señalaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

De todas maneras, este número no podrá sostenerse a lo largo de la votación de los 26 capítulos, ya que es posible que legisladores de Provincias Unidas no acompañen la creación del Fondo de Asistencia Laboral ni la derogación de estatutos especiales.

En cambio, no habrá problemas para modificar el sistema de indemnizaciones, establecer la rebaja de aportes patronales para incentivar la contratación del nuevo empleo, limitar el derecho de huelga a determinados sectores esenciales para que cumplan entre el 50 y el 75% de la prestación y las reformas al sistema de vacaciones, entre otros puntos.