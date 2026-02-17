miércoles 18 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Comisiones

Reforma laboral en Diputados: El mileísmo firmará dictamen, con el artículo 44 cambiado

A partir de las 14 el oficialismo comenzará a trabajar el dictamen de mayoría para aprobar, el jueves, la Reforma Laboral en la Cámara de Diputados.

Por Agencia NA
image

La Libertad Avanza (LLA) firmará mañana en comisión el dictamen sobre el proyecto de reforma laboral que aspira a sancionar el jueves en una sesión especial de la Cámara de Diputados, aunque no se convertirá en ley porque se modificará el controvertido artículo sobre accidentes y enfermedades.

Lee además
la disputa por las cuentas sueldo resurge con la reforma laboral: cuanto pagan las billeteras digitales
Cifras actuales

La disputa por las cuentas sueldo resurge con la reforma laboral: cuánto pagan las billeteras digitales
La Cámara de Diputados de la Nación sufrirá cambios tras el 10 de diciembre.
Cambios

Reforma laboral: qué dice el artículo 44 y cómo afecta a las licencias por enfermedad

El oficialismo irá mañana desde las 14 al plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto, conducidas por los libertarios Lisandro Almirón y Alberto Benegas Lynch, con el fin de escuchar por tres horas a diferentes expositores y emitir dictamen.

Si bien LLA quería convertir en ley el proyecto de reforma laboral esta semana, la fuerte polémica por la rebaja del pago del sueldo en caso de enfermedades y accidentes abrió una grieta entre LLA y los aliados del Gobierno, por lo cual el Gobierno se vio obligado a ceder e incluir el cambio en el dictamen que se tratará el jueves próximo.

Con este nuevo escenario, la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich, buscará el viernes 20 emitir dictamen de comisión para poder tratar el proyecto el viernes 27 de febrero y tener la ley aprobada previo a que el presidente Javier Milei inaugure el 1 de marzo el periodo de sesiones ordinarias.

La Libertad Avanza, que en Diputados preside Gabriel Bornoroni, quería convencer a los aliados de aprobar una ley complementaria, pero esa alternativa fue finalmente descartada por el Gobierno, que aceptó cambiar el artículo 44 como querían la UCR, el PRO, Unidos e Innovación Federal.

Las negociaciones en la Cámara de Diputados serán encabezadas por Bornoroni y el presidente del cuerpo, Martin Menem, quien ya venía participando en la mesa política del Gobierno que encabeza Karina Milei y que es quien define la estrategia para lograr la aprobación de las leyes del temario de extraordinarias.

El PRO no solo quería reformar las licencias sino ampliar las ofertas de pago de salarios para incluir a las billeteras virtuales, pero esa posibilidad fue descartada por Bullrich.

El artículo 44 del proyecto laboral establece que, ante una enfermedad o accidente no vinculado a la tarea laboral, luego de los tres meses el empleado cobrará un 50% del salario, sin detallar qué pasa en los casos de enfermedad grave, y un pago del 75% del sueldo si el trabajador tiene personas a a cargo.

Ahora es establecerá que, en el caso de una enfermedad grave, se garantizará el pago del 100 por ciento de los haberes durante tres meses o seis meses si el trabajador tiene cargas de familia.

El Gobierno tiene garantizada para la sanción del proyecto el respaldo 94 legisladores propios, ya que Menem solo vota en casos especiales o si hay empate; 22 de Fuerzas del Cambio (UCR, PRO, MID, y Por Santa Cruz); nueve de Innovación Federal; dos de Producción y Trabajo y 10 de los 18 de Provincias Unidas, con lo que alcanzará 136 para la votación en general y de la mayoría de los capítulos.

Para la aprobación en general podrían sumarse votos de algunos de los cinco radicales de Provincias Unidas y de Independencia, según señalaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

De todas maneras, este número no podrá sostenerse a lo largo de la votación de los 26 capítulos, ya que es posible que legisladores de Provincias Unidas no acompañen la creación del Fondo de Asistencia Laboral ni la derogación de estatutos especiales.

En cambio, no habrá problemas para modificar el sistema de indemnizaciones, establecer la rebaja de aportes patronales para incentivar la contratación del nuevo empleo, limitar el derecho de huelga a determinados sectores esenciales para que cumplan entre el 50 y el 75% de la prestación y las reformas al sistema de vacaciones, entre otros puntos.

Temas
Seguí leyendo

Régimen Penal Juvenil: así votaron los diputados sanjuaninos la baja de imputabilidad a 14 años

El Senado, reunido preparando la caliente sesión del miércoles

La inflación de alimentos continúa en alza y presiona el índice general: qué proyectan las consultoras

El sector más duro de la CGT marchará junto a las CTA el día del paro nacional

Avanza el proyecto VERSU en Sarmiento que convertirá basura en energía limpia

El tribunal que juzga a Cristina Kirchner se muda a Comodoro Py

Reforma laboral: ¿Qué pasa si llega a la Corte Suprema?

Estafa Libra: Hyden Davis le habría transferido un millón de dólares a un jubilado bonaerense

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tras el anuncio de megainversion en cobre sanjuanino, milei se reunio con ejecutivos de vicuna
Encuentro

Tras el anuncio de megainversión en cobre sanjuanino, Milei se reunió con ejecutivos de Vicuña

Por Agencia NA

Las Más Leídas

El Paraje Difunta Correa y su hotel, en vacaciones de verano. video
Tiempo de Verano en SJ

Vacaciones en la Difunta Correa: del hotel al desayuno en familia, todos los precios

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón
Dolor

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón

Un reconocido heladero y una influencer sanjuanina se casaron y lo contaron todo en un vlog
Un 14 de febrero

Un reconocido heladero y una influencer sanjuanina se casaron y lo contaron todo en un vlog

Diseñadora, amante de los viajes y de sus amigos: así era Evelyn, la sanjuanina que falleció tras un mes de agonía
Profunda tristeza

Diseñadora, amante de los viajes y de sus amigos: así era Evelyn, la sanjuanina que falleció tras un mes de agonía

Delincuentes se llevaron joyas de oro y estrenan TV nuevo tras desvalijar una casa en Santa Lucía
Vacaciones caras

Delincuentes se llevaron joyas de oro y "estrenan" TV nuevo tras desvalijar una casa en Santa Lucía

Te Puede Interesar

Cannabis medicinal de CANME en San Juan: todas las cifras de su histórico inicio de venta en farmacias
Un hito para la salud provincial

Cannabis medicinal de CANME en San Juan: todas las cifras de su histórico inicio de venta en farmacias

Por Miriam Walter
Miércoles con tormentas aisladas y calor en San Juan
SMN

Miércoles con tormentas aisladas y calor en San Juan

Diseñadora, amante de los viajes y de sus amigos: así era Evelyn, la sanjuanina que falleció tras un mes de agonía
Profunda tristeza

Diseñadora, amante de los viajes y de sus amigos: así era Evelyn, la sanjuanina que falleció tras un mes de agonía

Avanza el proyecto VERSU en Sarmiento que convertirá basura en energía limpia video
Medio ambiente

Avanza el proyecto VERSU en Sarmiento que convertirá basura en energía limpia

A pesar del Alzheimer, recordó su aniversario y pidió flores para su esposa: el emotivo gesto de un sanjuanino
Ternura

A pesar del Alzheimer, recordó su aniversario y pidió flores para su esposa: el emotivo gesto de un sanjuanino