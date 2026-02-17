martes 17 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cambios

Reforma laboral: qué dice el artículo 44 y cómo afecta a las licencias por enfermedad

Es el punto más cuestionado del proyecto que busca “modernizar” la legislación en la materia

Por Agencia NA
La Cámara de Diputados de la Nación sufrirá cambios tras el 10 de diciembre.

La Cámara de Diputados de la Nación sufrirá cambios tras el 10 de diciembre.

Los empleados que se enfermen o sufran un accidente de trabajo ajeno al ámbito laboral solo cobrarán el 50 por ciento de sus haberes si no se modifica el artículo 44 de la reforma laboral aprobado por el Senado.

Lee además
les descontaran el dia a los estatales que se adhieran al paro nacional contra la reforma laboral
Medida tomada

Les descontarán el día a los estatales que se adhieran al paro nacional contra la reforma laboral
la disputa por las cuentas sueldo resurge con la reforma laboral: cuanto pagan las billeteras digitales
Cifras actuales

La disputa por las cuentas sueldo resurge con la reforma laboral: cuánto pagan las billeteras digitales

Uno de los puntos más cuestionados que no se contempló fueron las enfermedades graves, como puede ser un cáncer, cuyas licencias por los diferentes tratamientos u operaciones suelen ser mas extensas.

Es por eso que el Gobierno busca aplicar una modificación en la reglamentación para mantener la licencia con goce de sueldo, aunque para eso caso deberá existir una “corroboración concreta y fehaciente”, según señaló la senadora oficialista Patricia Bullrich.

Qué dice el artículo 44

El artículo 44 de la ley sancionada en el Senado fija que, en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida esa prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración.

Señala que se pagará el 50 por ciento de su sueldo si la “imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante tres meses o de 6 meses si tuviera familiar a cargo”.

Ese monto se eleva al 75% si la enfermedad fuera consecuencia de un imprevisto como un accidente domiciliario, o una neumonía, por ejemplo, y se pagará esa licencia por seis meses.

La reaparición de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifieste una vez transcurridos los dos (2) años.

Qué pasará con los certificados médicos

Los trabajadores deberán presentar certificados emitidos por un médico que estén “firmados digitalmente” y que incluyan "diagnóstico, tratamiento y días de reposo", aunque el empleador mantendrá el derecho a enviar uno propio y, en caso de discrepancia, pedir una junta médica a instituciones reconocidas.

Temas
Seguí leyendo

Reforma Laboral: Patricia Bullrich anticipó que modificarán el artículo de las licencias por enfermedad

Legisladores libertarios repudiaron a Kicillof por una comparación realizada con la reforma laboral

Milei quiere la reforma laboral hecha ley antes del 1 de marzo

Gobernadores opositores piden debatir con el gobierno la reforma laboral

Reforma laboral: Para Macri, la media sanción va "en la dirección correcta"

Las patronales cerealera y aceitera festejaron la media sanción a la reforma laboral

Todos los cambios de la reforma laboral: convenio por empresa, tope a las indemnizaciones y banco de horas

Tras una maratónica jornada de debate, el Senado logró la media sanción de la reforma laboral

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Retrato de Ramona Emilia Medina, la mujer asesinada en Santiago del Estero
Investigación

Carnaval mortal: salió a los corsos y la encontraron calcinada y desmembrada detrás de un cementerio

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El Paraje Difunta Correa y su hotel, en vacaciones de verano. video
Tiempo de Verano en SJ

Vacaciones en la Difunta Correa: del hotel al desayuno en familia, todos los precios

Impactante: una mujer volcó con su auto tras chocar contra una palmera
En 25 de Mayo

Impactante: una mujer volcó con su auto tras chocar contra una palmera

Un cabo y una agente de policía sufrieron el ataque de delincuentes en menos de dos días
En Chimbas y Rivadavia

Un cabo y una agente de policía sufrieron el ataque de delincuentes en menos de dos días

Fueron a disfrutar del carnaval en Carpintería y terminaron a los sillazos
Videos

Fueron a disfrutar del carnaval en Carpintería y terminaron a los sillazos

Dos tráfics volcaron cerca de la Difunta Correa: más de 20 heridos
Atención

Dos tráfics volcaron cerca de la Difunta Correa: más de 20 heridos

Te Puede Interesar

Rechazaron la prisión domiciliaria para un caucetero detenido por violar y corromper a su sobrina
Tío abusador

Rechazaron la prisión domiciliaria para un caucetero detenido por violar y corromper a su sobrina

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Paraje Difunta Correa y su hotel, en vacaciones de verano. video
Tiempo de Verano en SJ

Vacaciones en la Difunta Correa: del hotel al desayuno en familia, todos los precios

Delincuentes se llevaron joyas de oro y estrenan TV nuevo tras desvalijar una casa en Santa Lucía
Vacaciones caras

Delincuentes se llevaron joyas de oro y "estrenan" TV nuevo tras desvalijar una casa en Santa Lucía

La minería explicó más del 85% de las exportaciones de San Juan en 2025.
Atención

Minería en San Juan: el gobierno habilitó un registro clave para el transporte de minerales para productores, comerciantes e industriales

Activaron la construcción de megaobras eléctricas en Calingasta para resolver el dilema de los molestos cortes de luz
Por las quejas de los vecinos

Activaron la construcción de megaobras eléctricas en Calingasta para resolver el dilema de los molestos cortes de luz