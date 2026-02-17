Ricky Martin vuelve a la Argentina y se presentaría muy cerca de San Juan

La posibilidad de que Ricky Martin regrese a Mendoza en abril cobró fuerza en las últimas horas y, de concretarse, el show tendría lugar muy cerca de San Juan. Aunque todavía no hay anuncio oficial, desde el entorno del gobernador Alfredo Cornejo reconocen que circulan fuertes versiones sobre una presentación en el Teatro Griego Frank Romero Day.

El tema fue abordado por la subsecretaria de Turismo, Gabriela Testa , durante una entrevista en Radio Post. Consultada sobre la posible llegada del artista puertorriqueño a la provincia, respondió: “Sí, sí, eso han dicho” . Si bien aclaró que no puede confirmar la información, admitió que el rumor circula desde hace tiempo y que la iniciativa estaría en manos de un productor privado.

Según explicó, fue su colega Diego Gareca, subsecretario de Cultura de Mendoza, quien le comentó que un empresario analizaba llevar el espectáculo al Teatro Griego. “No sería yo la que está en condiciones de dar la confirmación, sería Gareca”, señaló, al remarcar que aún no existe comunicación formal.

En cuanto a la fecha, Testa indicó que la eventual presentación se proyecta para abril y que podría coincidir con la actuación de Tan Bionica en la provincia, lo que anticipa un mes cargado de propuestas musicales para la vecina provincia.

Más allá de la confirmación pendiente, desde el área de Turismo destacan el impacto que un evento de esta magnitud podría generar. “Otra razón para que nos visiten turistas de todo el país y probablemente de Chile”, subrayó la funcionaria, en alusión al atractivo regional que implicaría el recital.

De concretarse, sería el regreso de Ricky Martin a Mendoza desde su última presentación en 2023, cuando actuó en el Arena Aconcagua ante miles de espectadores. Hasta que la producción del artista o las autoridades realicen un anuncio oficial, la expectativa crece en la región, pero la confirmación definitiva permanece en suspenso.