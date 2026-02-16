De Wanda Nara a Lali: los famosos que sorprendieron en el último show de Bad Bunny en Argentina

Bad Bunny se despidió de la Argentina con una tercera y última noche en el Estadio Monumental que combinó música, invitados sorpresa y una puesta en escena que volvió a dejar su sello. El artista puertorriqueño, Benito Antonio Martínez Ocasio, cerró su paso por Buenos Aires con un show cargado de figuras locales e internacionales que hicieron estallar River.

Video Antes de sus shows, Bad Bunny caminó las calles de Buenos Aires en busca de un postre que lo deslumbró

“Como dicen por ahí, lo mejor se hace esperar”, lanzó apenas comenzó el recital del domingo 15 de febrero, anticipando una despedida distinta. Y cumplió. El tramo final volvió a tener como protagonista a La Casita , el segundo escenario inspirado en una casa típica puertorriqueña, convertido en marca registrada del “Debí tirar más fotos Tour”.

El momento más comentado llegó cuando comenzaron a sonar los acordes de “Tití me preguntó”. Las pantallas enfocaron La Casita y el estadio explotó: Wanda Nara apareció en escena y bailó junto al cantante boricua, generando uno de los picos de euforia de la noche.

image

Los famosos y artistas invitados en el cierre de Bad Bunny en River

La lista de invitados no terminó ahí. Lali Espósito fue otra de las figuras que se sumó al segmento especial. Con un remerón blanco estampado y su abanico con la frase “I love she” —parte del merchandising de su gira “No vayas a atender cuando el demonio llama”—, la cantante recibió una ovación propia y disfrutó del intercambio con el público, que coreó su nombre desde las tribunas.

Nicki Nicole también dijo presente. Con un look deportivo y vaso rojo en mano, la rosarina aportó su energía al tramo más intenso del show y se sumó al set de perreo que encendió al Monumental.

image

A ellas se agregaron Luck Ra, Yami Safdie, Tiago PZK y el influencer Alejo Igoa, entre otros invitados que pasaron por La Casita y reforzaron el puente entre el espectáculo internacional y la escena artística argentina.

La sorpresa internacional de la noche fue Eladio Carrión. Junto a Bad Bunny interpretó “THUNDER Y LIGHTNING”, “Kemba Walker” y “Coco Chanel”, un tema que no figuraba en el listado oficial del tour y que, según explicó el propio artista, estaba previsto para otro país. El guiño exclusivo terminó de convertir la despedida en River en una velada única.

Con invitados de peso, momentos virales y una puesta que combinó intimidad y estadio, Bad Bunny cerró su paso por Argentina con una noche que ya quedó marcada en la historia reciente de los shows internacionales en el país.