lunes 16 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Un éxito

De Wanda Nara a Lali: los famosos que sorprendieron en el último show de Bad Bunny en Argentina

El artista puertorriqueño cerró su gira en Argentina con invitados locales e internacionales que hicieron estallar el Monumental.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Bad Bunny se despidió de la Argentina con una tercera y última noche en el Estadio Monumental que combinó música, invitados sorpresa y una puesta en escena que volvió a dejar su sello. El artista puertorriqueño, Benito Antonio Martínez Ocasio, cerró su paso por Buenos Aires con un show cargado de figuras locales e internacionales que hicieron estallar River.

Lee además
antes de sus shows, bad bunny camino las calles de buenos aires en busca de un postre que lo deslumbro
Video

Antes de sus shows, Bad Bunny caminó las calles de Buenos Aires en busca de un postre que lo deslumbró
tini, maria becerra y bizarrap, bailaron en la casita de bad bunny en river
Primer show

Tini, María Becerra y Bizarrap, bailaron en la casita de Bad Bunny en River

“Como dicen por ahí, lo mejor se hace esperar”, lanzó apenas comenzó el recital del domingo 15 de febrero, anticipando una despedida distinta. Y cumplió. El tramo final volvió a tener como protagonista a La Casita, el segundo escenario inspirado en una casa típica puertorriqueña, convertido en marca registrada del “Debí tirar más fotos Tour”.

El momento más comentado llegó cuando comenzaron a sonar los acordes de “Tití me preguntó”. Las pantallas enfocaron La Casita y el estadio explotó: Wanda Nara apareció en escena y bailó junto al cantante boricua, generando uno de los picos de euforia de la noche.

image

Los famosos y artistas invitados en el cierre de Bad Bunny en River

La lista de invitados no terminó ahí. Lali Espósito fue otra de las figuras que se sumó al segmento especial. Con un remerón blanco estampado y su abanico con la frase “I love she” —parte del merchandising de su gira “No vayas a atender cuando el demonio llama”—, la cantante recibió una ovación propia y disfrutó del intercambio con el público, que coreó su nombre desde las tribunas.

Nicki Nicole también dijo presente. Con un look deportivo y vaso rojo en mano, la rosarina aportó su energía al tramo más intenso del show y se sumó al set de perreo que encendió al Monumental.

image

A ellas se agregaron Luck Ra, Yami Safdie, Tiago PZK y el influencer Alejo Igoa, entre otros invitados que pasaron por La Casita y reforzaron el puente entre el espectáculo internacional y la escena artística argentina.

La sorpresa internacional de la noche fue Eladio Carrión. Junto a Bad Bunny interpretó “THUNDER Y LIGHTNING”, “Kemba Walker” y “Coco Chanel”, un tema que no figuraba en el listado oficial del tour y que, según explicó el propio artista, estaba previsto para otro país. El guiño exclusivo terminó de convertir la despedida en River en una velada única.

Embed - Tiempo de San Juan | Bad Bunny cerró en River con una lluvia de famosos La sorpresa del público y el furor en redes El artista puertorriqueño cerró su gira... | Instagram
View this post on Instagram

Con invitados de peso, momentos virales y una puesta que combinó intimidad y estadio, Bad Bunny cerró su paso por Argentina con una noche que ya quedó marcada en la historia reciente de los shows internacionales en el país.

Temas
Seguí leyendo

Coscu usó en un vivo la camiseta de San Martín que le regaló un streamer sanjuanino

Legisladores libertarios repudiaron a Kicillof por una comparación realizada con la reforma laboral

Fuerte frase de Salvador Baratta, exjefe de la policía de Buenos Aires: "El 70% de los menores terminan muertos"

Un venezolano reveló la frase argentina que lo conquistó y estalló TikTok

Las garrafas de plástico no están en San Juan y no llegarán por mucho tiempo

La inflación en CABA saltó al 3,1% en enero y alcanzó su nivel más alto en 10 meses

Una sanjuanina cantó en plena calle Corrientes y fue sensación

Confirmaron que se suicidó un ex funcionario bonaerense investigado por abuso

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
murio robert duvall, figura clave del cine mundial, a los 95 anos
Se apagó una leyenda

Murió Robert Duvall, figura clave del cine mundial, a los 95 años

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Sin VPN y fácil de INSTALAR: la app que reemplaza a Magis TV para ver series y películas en Argentina
Truquito

Sin VPN y fácil de INSTALAR: la app que reemplaza a Magis TV para ver series y películas en Argentina

Confirmaron la causa de muerte del empresario Monir Madcur Ponte
Investigación

Confirmaron la causa de muerte del empresario Monir Madcur Ponte

Sombras sobre los paneles solares: por qué los primeros usuarios generadores domiciliarios de San Juan cuestionan al sistema
Desafíos

Sombras sobre los paneles solares: por qué los primeros usuarios generadores domiciliarios de San Juan cuestionan al sistema

Murió un operario en el campamento del proyecto minero Vicuña
Conmoción

Murió un operario en el campamento del proyecto minero Vicuña

El imputado frente al juez Roberto Montilla.
Medida judicial

Liberaron al comerciante acusado de violar a una chica después de que se emborracharon en Concepción

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Frustran un asalto

Un jubilado sorprendió a un ladrón en su casa de Rawson, lo enfrentó y resultó herido

Por Redacción Tiempo de San Juan
Anita Doña, la sanjuanina a la que el periodismo le cambió el rumbo de la vida y hoy es referente en Diario Uno
Historias

Anita Doña, la sanjuanina a la que el periodismo le cambió el rumbo de la vida y hoy es referente en Diario Uno

Con carrozas asombrosas, disfraces y espuma, Calingasta deslumbró en su 48° edición del Carnaval
¡Un espectáculo!

Con carrozas asombrosas, disfraces y espuma, Calingasta deslumbró en su 48° edición del Carnaval

La CGT confirmó un paro nacional con apoyo clave del transporte, ¿y en San Juan?
Reforma laboral

La CGT confirmó un paro nacional con apoyo clave del transporte, ¿y en San Juan?

La Justicia sanjuanina avaló la intervención inmediata tras un robo detectado en plena huida
Fallo clave

La Justicia sanjuanina avaló la intervención inmediata tras un robo detectado en plena huida