Violento robo en Concepción: un hombre tajeó a un joven con un cuchillo de carnicero para robarle el celular

Un hombre de 29 años fue detenido tras cometer un violento robo agravado por el uso de arma blanca en la intersección de calles Mendoza y Corrientes, departamento Capital. Según fuentes policiales, el aprehendido abordó a un joven de 20 años y, bajo amenazas con un cuchillo tipo carnicero, logró sustraerle su teléfono celular Samsung A24 junto con su DNI.

A raíz del ataque, la víctima resultó con lesiones en el abdomen y en ambos brazos, por lo que requirió asistencia inmediata de los servicios de emergencia en el lugar.

Indicaron que el accionar del personal policial permitió la aprehensión del autor del delito a pocos metros de la escena del crimen, logrando además el secuestro del arma blanca utilizada para perpetrar el ilícito.

El caso se encuentra bajo investigación y tomó intervención la UFI Flagrancia, a cargo del Ayudante Fiscal Dr. Montaño Francisco.