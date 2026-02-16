La Justicia sanjuanina avaló la intervención inmediata tras un robo detectado en plena huida

Un importante fallo judicial confirma que el sistema de Flagrancia está habilitado para intervenir cuando un delito acaba de cometerse y la actuación policial se da de manera inmediata y sin interrupciones.

El caso comenzó cuando efectivos policiales advirtieron la actitud sospechosa de un hombre que, al notar su presencia, salió corriendo en Rawson. Durante la persecución, el sujeto arrojó un objeto en la vía pública. Los uniformados continuaron siguiéndolo y lograron aprehenderlo. Minutos después, constataron que lo descartado era una batería de automóvil.

Casi en simultáneo, los agentes encontraron un vehículo con el capot abierto y localizaron a su propietario, quien confirmó que le habían sustraído ese elemento. Esa secuencia -la huida, el descarte del objeto, la persecución sin pausas y la comprobación inmediata del robo- fue determinante para que el caso quedara bajo la órbita del fuero de Flagrancia.

image Francisco Micheltorena, coordinador de UFI Flagrancia

En la audiencia, se debatió si correspondía que interviniera este sistema especial, que está pensado para dar respuestas rápidas ante hechos recientes. Comúnmente, al no ser una detención inmediata, este fuero se declaraba incompetente y pasaba al Sistema Acusatorio. Tras una discusión de horas entre el fiscal Francisco Micheltorena y la defensa; el juez interviniente, Carlos Lima, resolvió que sí, al considerar que existió una continuidad clara entre el accionar del sospechoso y la verificación del delito.

En su resolución, el magistrado sostuvo que no es necesario sorprender al autor en el exacto momento en que comete el robo para que actúe Flagrancia. Lo relevante, explicó, es que haya una relación directa y cercana en el tiempo entre el hecho y la intervención policial.

image Juez Carlos Lima

La decisión es vista como un respaldo a la actuación inmediata del sistema judicial frente a delitos recientes. Según se destacó, este tipo de resoluciones permite preservar pruebas en las primeras horas del hecho y brindar una respuesta más ágil, sin dejar de respetar los derechos de las personas involucradas.

Tras la discusión, el ladrón de baterías identificado como Santiago Arrieta fue beneficiado con la probation (suspensión de juicio a prueba) ya que no contaba con prontuario delictivo en su contra. Fue considerado culpable del delito de robo en grado de tentativa.