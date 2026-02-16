lunes 16 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fallo clave

La Justicia sanjuanina avaló la intervención inmediata tras un robo detectado en plena huida

Un juez confirmó que el fuero de Flagrancia puede actuar cuando el delito es reciente y la secuencia de hechos es continua. El caso se originó tras una persecución policial en la que un sospechoso descartó una batería de auto robada, en Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-02-15 at 10.47.21

Un importante fallo judicial confirma que el sistema de Flagrancia está habilitado para intervenir cuando un delito acaba de cometerse y la actuación policial se da de manera inmediata y sin interrupciones.

Lee además
le desvalijaron la casa a una empleada de la justicia en rivadavia
Investigación

Le desvalijaron la casa a una empleada de la Justicia en Rivadavia
Imagen ilustrativa
Frustran un asalto

Un jubilado sorprendió a un ladrón en su casa de Rawson, lo enfrentó y resultó herido

El caso comenzó cuando efectivos policiales advirtieron la actitud sospechosa de un hombre que, al notar su presencia, salió corriendo en Rawson. Durante la persecución, el sujeto arrojó un objeto en la vía pública. Los uniformados continuaron siguiéndolo y lograron aprehenderlo. Minutos después, constataron que lo descartado era una batería de automóvil.

Casi en simultáneo, los agentes encontraron un vehículo con el capot abierto y localizaron a su propietario, quien confirmó que le habían sustraído ese elemento. Esa secuencia -la huida, el descarte del objeto, la persecución sin pausas y la comprobación inmediata del robo- fue determinante para que el caso quedara bajo la órbita del fuero de Flagrancia.

image
Francisco Micheltorena, coordinador de UFI Flagrancia

Francisco Micheltorena, coordinador de UFI Flagrancia

En la audiencia, se debatió si correspondía que interviniera este sistema especial, que está pensado para dar respuestas rápidas ante hechos recientes. Comúnmente, al no ser una detención inmediata, este fuero se declaraba incompetente y pasaba al Sistema Acusatorio. Tras una discusión de horas entre el fiscal Francisco Micheltorena y la defensa; el juez interviniente, Carlos Lima, resolvió que sí, al considerar que existió una continuidad clara entre el accionar del sospechoso y la verificación del delito.

En su resolución, el magistrado sostuvo que no es necesario sorprender al autor en el exacto momento en que comete el robo para que actúe Flagrancia. Lo relevante, explicó, es que haya una relación directa y cercana en el tiempo entre el hecho y la intervención policial.

image
Juez Carlos Lima

Juez Carlos Lima

La decisión es vista como un respaldo a la actuación inmediata del sistema judicial frente a delitos recientes. Según se destacó, este tipo de resoluciones permite preservar pruebas en las primeras horas del hecho y brindar una respuesta más ágil, sin dejar de respetar los derechos de las personas involucradas.

Tras la discusión, el ladrón de baterías identificado como Santiago Arrieta fue beneficiado con la probation (suspensión de juicio a prueba) ya que no contaba con prontuario delictivo en su contra. Fue considerado culpable del delito de robo en grado de tentativa.

Temas
Seguí leyendo

Intentó estacionar en Rawson y terminó con el auto dentro de un canal

Confirmaron la causa de muerte del empresario Monir Madcur Ponte

Liberaron al comerciante acusado de violar a una chica después de que se emborracharon en Concepción

Murió un operario en el campamento del proyecto minero Vicuña

Una mujer perdió el control de su auto y terminó chocando contra unas palmeras y un auto estacionado

Murió Monir Madcur Ponte, el empresario sanjuanino que estuvo relacionado a un hecho de violencia en el 2025

Por tercera vez en seis meses, robaron un reconocido café en Desamparados

Fueron por un llamado de violencia de género y encontraron cinco plantas de marihuana en Pocito

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
intento estacionar en rawson y termino con el auto dentro de un canal
Mal cálculo

Intentó estacionar en Rawson y terminó con el auto dentro de un canal

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Sin VPN y fácil de INSTALAR: la app que reemplaza a Magis TV para ver series y películas en Argentina
Truquito

Sin VPN y fácil de INSTALAR: la app que reemplaza a Magis TV para ver series y películas en Argentina

Confirmaron la causa de muerte del empresario Monir Madcur Ponte
Investigación

Confirmaron la causa de muerte del empresario Monir Madcur Ponte

Sombras sobre los paneles solares: por qué los primeros usuarios generadores domiciliarios de San Juan cuestionan al sistema
Desafíos

Sombras sobre los paneles solares: por qué los primeros usuarios generadores domiciliarios de San Juan cuestionan al sistema

Murió un operario en el campamento del proyecto minero Vicuña
Conmoción

Murió un operario en el campamento del proyecto minero Vicuña

El imputado frente al juez Roberto Montilla.
Medida judicial

Liberaron al comerciante acusado de violar a una chica después de que se emborracharon en Concepción

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Frustran un asalto

Un jubilado sorprendió a un ladrón en su casa de Rawson, lo enfrentó y resultó herido

Por Redacción Tiempo de San Juan
Anita Doña, la sanjuanina a la que el periodismo le cambió el rumbo de la vida y hoy es referente en Diario Uno
Historias

Anita Doña, la sanjuanina a la que el periodismo le cambió el rumbo de la vida y hoy es referente en Diario Uno

Con carrozas asombrosas, disfraces y espuma, Calingasta deslumbró en su 48° edición del Carnaval
¡Un espectáculo!

Con carrozas asombrosas, disfraces y espuma, Calingasta deslumbró en su 48° edición del Carnaval

La CGT confirmó un paro nacional con apoyo clave del transporte, ¿y en San Juan?
Reforma laboral

La CGT confirmó un paro nacional con apoyo clave del transporte, ¿y en San Juan?

La Justicia sanjuanina avaló la intervención inmediata tras un robo detectado en plena huida
Fallo clave

La Justicia sanjuanina avaló la intervención inmediata tras un robo detectado en plena huida