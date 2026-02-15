Murió un operario en el campamento del proyecto minero Vicuña

Un trabajador de la empresa UTE Semisa Terusi falleció en el campamento Batidero , ubicado en el departamento Iglesia , dentro del área de influencia del proyecto minero Vicuña . La noticia fue confirmada por fuentes vinculadas al emprendimiento, aunque no se ofrecieron detalles sobre las causas del deceso.

Conmoción Murió Monir Madcur Ponte, el empresario sanjuanino que estuvo relacionado a un hecho de violencia en el 2025

En Rivadavia Una mujer perdió el control de su auto y terminó chocando contra unas palmeras y un auto estacionado

Según trascendió, que el trabajador perdió la vida mientras descansaba, durante la madrugada de este domingo, y aclararon que no se trató de un accidente laboral ni de una situación vinculada a tareas en curso.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad del trabajador fallecido, ni se han precisado las tareas que desempeñaba dentro del campamento Batidero.

El campamento Batidero se ubica dentro del área operativa del proyecto minero Vicuña, donde actualmente se llevan a cabo tareas vinculadas a la construcción del Corredor Norte, que está a cargo de la UTE integrada por Terusi Construcciones S.A. y Semisa Infraestructura S.A