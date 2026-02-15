lunes 16 de febrero 2026

Torneo Apertura

Borgogno fue figura ante un Boca que no pudo salir del empate y se fue silbado

El Xeneize y el Calamar igualaron 0-0 por la quinta fecha del Campeonato. El ex arquero de San Martín, Matías Borgogno fue una de las figuras del encuentro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
imagen
imagen

El Xeneize volvió a jugar mal y empató 0-0 con Platense, que tuvo como figura destacada al ex arquero de San Martín, Matías Borgogno. El encuentro fue en la Bombonera por la fecha cinco del Torneo Apertura. El equipo de Claudio Ubeda no encontró las formas y tuvo la más clara en los pies de Edinson Cavani -que volvió tras tres meses- pero se la sacaron.

Platense, con un esquema muy sacrificado y anulando por completo cualquier intento de su rival, encontró en su arquero Matías Borgogno a una de las grandes figuras. El Calamar se mostró ordenado en defensa e incomodó con varios contragolpes, aunque sólo dispuso de una jugada de peligro en el arco rival, con un disparo del lateral Juan Saborido, a los 11 minutos del primer tiempo, que dio en el palo derecho.

Leandro Paredes, de muy irregular encuentro al igual que sus compañeros, fue reemplazado por molestias en el tobillo y encendió las alarmas de cara al próximo encuentro ante Racing (el viernes nuevamente como local). Tras una larga inactividad por lesión, Edinson Cavani ingresó en el complemento, pero no pudo llevar peligro al área rival.

Con el empate, el equipo que dirige Claudio Úbeda cerró la fecha en el séptimo puesto del grupo A, con siete unidades y en zona de clasificación a la fase final, mientras que el “Calamar” es quinto con una unidad más.

La falta de profundidad y la escasez de ideas ofensivas de Boca generaron descontento entre los hinchas, quienes despidieron al equipo con silbidos al término del encuentro.

En la próxima fecha, el “Xeneize” deberá recibir a Racing, el viernes 20 de febrero a las 20:00, mientras que el campeón del Apertura 2025 será local de Barracas Central, el sábado 21 a partir de las 17:00.

Tras el empate, Boca se fue silbado de La Bombonera

