Dolor en la comunidad del rugby por la muerte de Alberto "Besu" Mugnos

La comunidad del rugby de San Juan se encuentra de luto tras el fallecimiento de Alberto “Besu” Mugnos, fundador de Dinos XV y ex jugador de Universitarios Rugby Club. Su partida deja un vacío profundo en quienes compartieron cancha, entrenamientos y valores dentro y fuera del campo de juego.

Mugnos no solo se destacó por su talento como jugador, sino por la pasión, el compromiso y la dedicación con que impulsó la práctica del rugby en la provincia. Su legado no se limita a las victorias o partidos disputados: quienes lo conocieron destacan su capacidad para enseñar, guiar y transmitir los principios de respeto, solidaridad y trabajo en equipo que caracterizan al deporte.

imagen La comunidad del rugby se une al dolor de su familia y amigos, recordando a “Besu” no solo como un referente dentro del rugby sanjuanino, sino como una persona cuya entrega y amor por el deporte marcaron a toda una generación.

Temas Rugby