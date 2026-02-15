domingo 15 de febrero 2026

Deceso

Dolor en la comunidad del rugby por la muerte de Alberto "Besu" Mugnos

Fundador de Dinos XV y ex jugador de Universitarios RC, su pasión, enseñanza y compromiso dejan una huella imborrable en la comunidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La comunidad del rugby de San Juan se encuentra de luto tras el fallecimiento de Alberto “Besu” Mugnos, fundador de Dinos XV y ex jugador de Universitarios Rugby Club. Su partida deja un vacío profundo en quienes compartieron cancha, entrenamientos y valores dentro y fuera del campo de juego.

Mugnos no solo se destacó por su talento como jugador, sino por la pasión, el compromiso y la dedicación con que impulsó la práctica del rugby en la provincia. Su legado no se limita a las victorias o partidos disputados: quienes lo conocieron destacan su capacidad para enseñar, guiar y transmitir los principios de respeto, solidaridad y trabajo en equipo que caracterizan al deporte.

La comunidad del rugby se une al dolor de su familia y amigos, recordando a “Besu” no solo como un referente dentro del rugby sanjuanino, sino como una persona cuya entrega y amor por el deporte marcaron a toda una generación.

