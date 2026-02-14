Domingo lluvioso y con temperaturas agradables en San Juan

En pleno fin de semana XXL, el domingo se presentará inestable en San Juan, con tormentas durante gran parte de la jornada, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Tiempo pregunta Entre la inflación, la política y las dificultades para estudiar: las preocupaciones que hoy marcan a los jóvenes sanjuaninos

Negocio prometedor Más allá de la flor de cannabis: el ambicioso plan de San Juan para aprovechar la planta a full, hasta las raíces

De acuerdo al parte oficial, se esperan tormentas durante la mañana y la tarde, algunas localmente fuertes, con una probabilidad de precipitación que oscilará entre el 40% y el 70%. Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar con cielo parcialmente nublado y baja chance de lluvias (0 al 10%).

En cuanto a la temperatura, el día será agradable: la mínima rondará los 21°C y la máxima alcanzará los 27°C, en un contexto húmedo pero sin calor extremo.

El viento soplará del sector norte y noreste, con velocidades entre 13 y 22 km/h, rotando hacia el este por la noche y disminuyendo su intensidad.