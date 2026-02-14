domingo 15 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
SMN

Domingo lluvioso y con temperaturas agradables en San Juan

Se anticipa tormentas durante gran parte de la jornada en San Juan, con probabilidades de lluvia de hasta el 70% y una máxima que rondará los 27°C en el cierre del fin de semana XXL.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lluvias en San Juan

Lluvias en San Juan

En pleno fin de semana XXL, el domingo se presentará inestable en San Juan, con tormentas durante gran parte de la jornada, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Lee además
mas alla de la flor de cannabis: el ambicioso plan de san juan para aprovechar la planta a full, hasta las raices
Negocio prometedor

Más allá de la flor de cannabis: el ambicioso plan de San Juan para aprovechar la planta a full, hasta las raíces
entre la inflacion, la politica y las dificultades para estudiar: las preocupaciones que hoy marcan a los jovenes sanjuaninos video
Tiempo pregunta

Entre la inflación, la política y las dificultades para estudiar: las preocupaciones que hoy marcan a los jóvenes sanjuaninos

De acuerdo al parte oficial, se esperan tormentas durante la mañana y la tarde, algunas localmente fuertes, con una probabilidad de precipitación que oscilará entre el 40% y el 70%. Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar con cielo parcialmente nublado y baja chance de lluvias (0 al 10%).

En cuanto a la temperatura, el día será agradable: la mínima rondará los 21°C y la máxima alcanzará los 27°C, en un contexto húmedo pero sin calor extremo.

El viento soplará del sector norte y noreste, con velocidades entre 13 y 22 km/h, rotando hacia el este por la noche y disminuyendo su intensidad.

Temas
Seguí leyendo

Proyecto Tango San Juan: una nueva generación que reescribe el tango desde la identidad, la escena local y el trabajo colectivo

El renacer de un gigante: los secretos de la histórica remodelación del Auditorio Juan Victoria

Después de la lluvia, cómo estará el tiempo en San Juan este sábado

Encuentro frustrado de therians en Albardón: qué opinan los sanjuaninos sobre la nueva moda

¿Por qué baja el dólar? Especialistas sanjuaninos revelan sus causas e impacto en la economía local

Media sanción al Régimen Penal Juvenil: Colombo pidió que San Juan acompañe la baja de la edad de imputabilidad

Una conocida marca de gaseosas nacional deberá pagar 800 millones a un ex trabajador

Una por una, las 20 transformaciones del paraje Difunta Correa

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
mas alla de la flor de cannabis: el ambicioso plan de san juan para aprovechar la planta a full, hasta las raices
Negocio prometedor

Más allá de la flor de cannabis: el ambicioso plan de San Juan para aprovechar la planta a full, hasta las raíces

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Una conocida concesionaria local denunció e hizo detener a un empleado por el supuesto hurto de repuestos
Mecánico en la mira

Una conocida concesionaria local denunció e hizo detener a un empleado por el supuesto hurto de repuestos

Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum
Fatalidad

Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum

Muere una policía tras caer de su moto en Ullum: fue identificada
Tragedia

Muere una policía tras caer de su moto en Ullum: fue identificada

Robos a la empleada judicial: los ladrones hace meses habían salido del penal y son el terror de Rivadavia
Marquesado

Robos a la empleada judicial: los ladrones hace meses habían salido del penal y son el terror de Rivadavia

Un remisero se estrelló con un colectivo en Rawson y quedó incrustado
Fuerte impacto

Un remisero se estrelló con un colectivo en Rawson y quedó incrustado

Te Puede Interesar

Más allá de la flor de cannabis: el ambicioso plan de San Juan para aprovechar la planta a full, hasta las raíces
Negocio prometedor

Más allá de la flor de cannabis: el ambicioso plan de San Juan para aprovechar la planta a full, hasta las raíces

Por Miriam Walter
Lluvias en San Juan
SMN

Domingo lluvioso y con temperaturas agradables en San Juan

La sanjuanina Carolina Oro y el intendente de Ushuaia anunciaron que serán padres
Dulce espera

La sanjuanina Carolina Oro y el intendente de Ushuaia anunciaron que serán padres

Hernán Zuliani, ADN sanjuanino, ambicioso y con sed de gloria: En nuestra mente está el ascenso
Primera Nacional

Hernán Zuliani, ADN sanjuanino, ambicioso y con sed de gloria: "En nuestra mente está el ascenso"

Entre la inflación, la política y las dificultades para estudiar: las preocupaciones que hoy marcan a los jóvenes sanjuaninos video
Tiempo pregunta

Entre la inflación, la política y las dificultades para estudiar: las preocupaciones que hoy marcan a los jóvenes sanjuaninos