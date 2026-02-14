Domingo lluvioso y con temperaturas agradables en San Juan

En pleno fin de semana XXL, el domingo se presentará inestable en San Juan, con tormentas durante gran parte de la jornada, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Se anticipa tormentas durante gran parte de la jornada en San Juan, con probabilidades de lluvia de hasta el 70% y una máxima que rondará los 27°C en el cierre del fin de semana XXL.
De acuerdo al parte oficial, se esperan tormentas durante la mañana y la tarde, algunas localmente fuertes, con una probabilidad de precipitación que oscilará entre el 40% y el 70%. Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar con cielo parcialmente nublado y baja chance de lluvias (0 al 10%).
En cuanto a la temperatura, el día será agradable: la mínima rondará los 21°C y la máxima alcanzará los 27°C, en un contexto húmedo pero sin calor extremo.
El viento soplará del sector norte y noreste, con velocidades entre 13 y 22 km/h, rotando hacia el este por la noche y disminuyendo su intensidad.