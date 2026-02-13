sábado 14 de febrero 2026

Después de la lluvia, cómo estará el tiempo en San Juan este sábado

Tras la noche pasada por agua del viernes, mirá qué va a pasar el sábado con el clima en la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La breve lluvia que mojó a San Juan la noche del viernes estaba anunciada.

lo que también está previsto por los meteorólogos es que, tras el impasse, vuelve el calor y el cielo son nubes.

La temperatura máxima este sábado alcanzará los 35 grados, y no se prevén precipitaciones. El viento soplara suave durante todo el día, en general desde el sector sur.

