Con un guiño a San Valentín, la Feria Agroproductiva de San Juan arranca el año con dos fechas

La Feria Agroproductiva vuelve con dos ediciones especiales en febrero: este viernes 13 en el Centro Cívico y el 20 en el Parque de Mayo.

La Feria Agroproductiva de San Juan retoma su actividad este 2026 con dos ediciones especiales que funcionarán como anticipo del calendario oficial previsto para este año. Y la novedad es que lo hacen en el mes en que se celebra a San Valentín y los enamorados.

A tener en cuenta San Juan Enamora: la feria de emprendedores se adelanta al Día de los Enamorados

Cultura Con el Chalet Cantoni como escenario, harán una feria dedicada al vermut y el vino natural

La primera cita será este viernes 13, de 9,30 a 13,30, en la Plaza Seca del Centro Cívico. En la antesala del Día de los Enamorados, la feria sumará propuestas ideales para regalar y regalarse, con una amplia variedad de productos elaborados por productores locales.

La segunda jornada se desarrollará el viernes 20 de febrero en su espacio tradicional del Paseo de las Palmeras, en el Parque de Mayo. El horario también será de 9,30 a 13,30.

Para regalar y regalarse

En ambas fechas, los visitantes podrán recorrer los stands y acceder de manera directa a productos frescos y de calidad, con sello sanjuanino. Habrá dulces, chocolates, conservas, vinos, productos gourmet y artesanías, entre otras opciones.

Más que un espacio de comercialización, la Feria Agroproductiva se consolida como un punto de encuentro entre quienes producen y quienes consumen. El objetivo es fortalecer el vínculo directo, promover el trabajo local y poner en valor la producción regional en un ámbito distendido y cercano.