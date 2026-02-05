jueves 5 de febrero 2026

A tener en cuenta

San Juan Enamora: la feria de emprendedores se adelanta al Día de los Enamorados

Con más de 180 emprendedores y artesanos, la feria “San Juan Enamora” se realizará este viernes en el Parque Belgrano, con propuestas creativas, regalos personalizados y actividades para disfrutar en familia, en la previa del Día de los Enamorados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (43)

Con una propuesta pensada para encontrar regalos originales y apoyar la producción local, este viernes 6 de febrero se realizará la segunda edición de la feria de emprendedores “San Juan Enamora” en el Parque Belgrano. El evento será de 19 a 23 horas, en el espacio ubicado en 25 de Mayo y Las Heras, y reunirá a más de 180 emprendedores de distintos puntos de la provincia.

La feria se anticipa a la celebración del Día de los Enamorados y ofrecerá productos artesanales y creativos, con promociones y descuentos especiales. Los visitantes podrán encontrar regalos personalizados, diseñados a medida y elaborados con insumos locales, una de las características que distingue a esta iniciativa.

La propuesta surgió desde la Dirección de Emprendedores Sociales con el objetivo de generar espacios de comercialización en fechas clave, promoviendo emprendimientos sanjuaninos innovadores y de fuerte impacto en la economía local a pequeña escala.

Durante la jornada habrá emprendedores de rubros como artesanías en 3D, cuero, madera y vidrio; bijouterie, cerámica, cestería, muñequería, orfebrería, papelería, pintura, cotillón, cuchillería, resina, marroquinería, pirograbado, porcelana en frío, sublimación, tejidos, textilería, velas, jabones, viveros y gastronomía, con propuestas que incluyen blends de té, pastelería y panificación.

Además, el evento contará con un rincón recreativo para niños, con juegos y maquillaje artístico, lo que convierte a la feria en una opción ideal para disfrutar en familia.

