El padre Rómulo Cámpora asumirá al frente de Nuestra Señora de Luján

La parroquia Nuestra Señora de Luján, en Villa del Carril, será escenario este lunes 9 de febrero de una celebración significativa para la comunidad. Desde las 19.30, se realizará la ceremonia de asunción del padre Rómulo Ariel Cámpora Rey como nuevo párroco, acompañado por el presbítero Gabriel Lima como vicario parroquial.

Servicio Atención conductores: vuelve el corte preventivo en la Ruta 141 y no se podrá pasar en toda la noche

A tener en cuenta San Juan Enamora: la feria de emprendedores se adelanta al Día de los Enamorados

El encuentro servirá además como momento de agradecimiento y cierre de etapa para el padre Sergio Ramos , quien deja la conducción de la parroquia tras el tiempo compartido con los fieles de la zona. La celebración se desarrollará en el templo ubicado sobre General Arenales, entre Juez Ramón Díaz y Segundo Navarro, y contará con la participación de la comunidad local.

La ceremonia será un espacio para dar la bienvenida a las nuevas autoridades parroquiales y compartir un momento de encuentro entre vecinos, que continuará con un ágape fraterno al finalizar el acto.

La asunción de Cámpora abre así un nuevo capítulo para Nuestra Señora de Luján, en una jornada que combinará lo simbólico, lo comunitario y el acompañamiento de quienes forman parte activa de la vida parroquial del lugar.