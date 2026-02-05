jueves 5 de febrero 2026

Villa del Carril

El padre Rómulo Cámpora asumirá al frente de Nuestra Señora de Luján

La comunidad parroquial de Villa del Carril vivirá el próximo lunes una ceremonia especial con la asunción del nuevo párroco. El acto marcará también la despedida del padre Sergio Ramos y el inicio de una nueva etapa pastoral en la zona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La parroquia Nuestra Señora de Luján, en Villa del Carril, será escenario este lunes 9 de febrero de una celebración significativa para la comunidad. Desde las 19.30, se realizará la ceremonia de asunción del padre Rómulo Ariel Cámpora Rey como nuevo párroco, acompañado por el presbítero Gabriel Lima como vicario parroquial.

El encuentro servirá además como momento de agradecimiento y cierre de etapa para el padre Sergio Ramos, quien deja la conducción de la parroquia tras el tiempo compartido con los fieles de la zona. La celebración se desarrollará en el templo ubicado sobre General Arenales, entre Juez Ramón Díaz y Segundo Navarro, y contará con la participación de la comunidad local.

La ceremonia será un espacio para dar la bienvenida a las nuevas autoridades parroquiales y compartir un momento de encuentro entre vecinos, que continuará con un ágape fraterno al finalizar el acto.

La asunción de Cámpora abre así un nuevo capítulo para Nuestra Señora de Luján, en una jornada que combinará lo simbólico, lo comunitario y el acompañamiento de quienes forman parte activa de la vida parroquial del lugar.

