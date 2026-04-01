Subió el precio del pescado en San Juan: cuánto cuesta el kilo, a horas de la Semana Santa

A pocas horas de la celebración de Semana Santa, el precio del pescado en San Juan volvió a registrar incrementos en comparación con los valores relevados en las últimas semanas, en un contexto marcado por el aumento de la demanda estacional.
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En la previa del Jueves y Viernes Santo, el kilo de filet de merluza supera los $11.000 en la provincia. El aumento se da en los últimos días, impulsado por la mayor demanda estacional.
A pocas horas de la celebración de Semana Santa, el precio del pescado en San Juan volvió a registrar incrementos en comparación con los valores relevados en las últimas semanas, en un contexto marcado por el aumento de la demanda estacional.
De acuerdo a un relevamiento realizado por Tiempo de San Juan durante la presente semana en pescaderías de referencia, el kilo de filet de merluza fresco se comercializa actualmente entre $11.000 y $12.000, mientras que la opción ya cocinada -con porciones estimadas para cuatro personas- alcanza los $25.000.
Estos valores muestran una suba en relación con lo informado a fines de marzo, cuando el mismo producto se vendía entre $9.000 y $10.500. En ese sentido, el incremento en los últimos días oscila entre un 10% y un 25%, dependiendo del punto de venta y la presentación del producto.
En este contexto, desde el Ministerio de Salud de la provincia intensificaron los controles y difundieron recomendaciones para garantizar el consumo seguro de estos productos.
Entre las principales sugerencias, se destaca la importancia de comprar únicamente en comercios habilitados y verificar el estado del pescado. Como indicadores de frescura, se deben observar ojos brillantes y salientes, agallas rojas y húmedas, escamas firmes y una textura consistente. Por el contrario, se recomienda evitar productos con ojos hundidos, agallas oscuras, olor desagradable o textura blanda.
Además, se reforzaron los operativos de control en toda la provincia, con inspecciones en pescaderías, mayoristas, minoristas y también vendedores ambulantes. Las tareas incluyen la verificación de condiciones higiénico-sanitarias, trazabilidad de la mercadería y mantenimiento de la cadena de frío.
Para los días de mayor demanda, se dispuso un operativo especial con brigadas distribuidas en distintos puntos del territorio, incluyendo zonas alejadas y el Gran San Juan. En estos procedimientos participan equipos técnicos que realizan análisis de los productos y supervisan las condiciones de manipulación y conservación.
Desde el área sanitaria también recordaron que los vendedores deben cumplir con normas específicas, como mantener el pescado a la sombra y con hielo, evitar su manipulación en la vía pública y contar con la documentación correspondiente, incluyendo el carnet de manipulación de alimentos.