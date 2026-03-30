Cómo controlan la venta de pescado para cuidar a los sanjuaninos, en la previa de Semana Santa

En la previa de Semana Santa, cómo se realiza el control del pescado para evitar problemas de salud.

En la antesala de una de las fechas de mayor consumo de pescado del año, el Ministerio de Salud de San Juan intensificó los controles y brindó una serie de recomendaciones destinadas a proteger la salud de la población.

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Desde la cartera sanitaria destacaron la importancia de adquirir productos únicamente en comercios habilitados y verificar que el pescado se encuentre en condiciones óptimas para el consumo.

Entre los principales indicadores de frescura, se recomienda observar que el pescado tenga los ojos salientes y brillantes, agallas rojas y húmedas, escamas firmes con superficie brillante y una textura consistente al tacto.

Por el contrario, se debe evitar la compra y el consumo de productos que presenten signos de deterioro, como ojos hundidos, agallas oscuras o pálidas, escamas desprendidas, textura blanda o un olor desagradable.

Controles reforzados en toda la provincia

En paralelo, equipos técnicos llevan adelante relevamientos en pescaderías y comercios que venden pescado y derivados. Allí se verifican las condiciones higiénico-sanitarias, la trazabilidad de la mercadería y el correcto mantenimiento de la cadena de frío, tanto en refrigeración como en congelación.

Si bien estos controles se realizan durante todo el año, en esta época se intensifican debido al aumento del consumo. En este contexto, se dispuso un refuerzo especial de operativos para Jueves y Viernes Santo, con brigadas distribuidas en ocho circuitos —cuatro por jornada— que abarcan tanto departamentos alejados como zonas del Gran San Juan.

En los operativos participan agentes del Centro Biotecnológico, quienes realizan análisis de pH de los productos, mientras que los equipos de salud inspeccionan la manipulación de alimentos, las condiciones de higiene y las temperaturas de conservación en los puntos de venta.

Las inspecciones incluyen mayoristas, minoristas y también vendedores ambulantes, estos últimos controlados mediante brigadas móviles que recorren distintos departamentos para fortalecer la vigilancia sanitaria en todo el territorio.

Recomendaciones para vendedores

Desde el área también recordaron una serie de pautas obligatorias para quienes comercializan pescado. La mercadería debe mantenerse a la sombra, cubierta con hielo, separada de otros productos y colocada sobre mesas o tarimas. Además, está prohibido fraccionar, eviscerar o limpiar pescado en la vía pública.

El personal debe contar con carnet oficial de manipulación de alimentos y certificado de buena salud emitido por el sistema SIFeGA, utilizar indumentaria adecuada —como chaquetilla, gorra, guantes descartables—, disponer de agua potable para el lavado de manos y mantener una correcta higiene personal.

Marco legal y objetivo sanitario

El operativo es coordinado por el Departamento de Medicina Sanitaria, a través de la División Alimentos, en el marco de la Ley 3705/72 y en cumplimiento del Código Alimentario Argentino en San Juan.

El objetivo central es garantizar la calidad y aptitud bromatológica de los productos de la pesca, protegiendo la salud de los consumidores durante una celebración donde el pescado ocupa un lugar protagónico en la mesa familiar.