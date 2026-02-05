Atención conductores: vuelve el corte preventivo en la Ruta 141 y no se podrá pasar en toda la noche

Vialidad Nacional, a través de su distrito en San Juan, emitió un comunicado de carácter urgente para informar a la población sobre un nuevo cierre preventivo de la Ruta Nacional 141 que entrará en vigencia a partir de las 19:00 horas del jueves 5 de febrero . Esta decisión, tomada de manera conjunta entre Gendarmería Nacional, el Gobierno de la Provincia de San Juan y las autoridades viales, se extenderá hasta las 07:00 horas de mañana viernes 6 de febrero .

Según el organismo, el objetivo primordial de la medida es preservar la vida de las personas y mitigar los riesgos asociados a la circulación nocturna por dicho trazado, resguardando la integridad tanto de conductores particulares como de transportistas de carga y pasajeros de colectivos.

Debido a la restricción, las fuerzas de seguridad y los organismos intervinientes mantendrán controles preventivos estrictos en los accesos para evitar el flujo vehicular durante el periodo mencionado.

Las autoridades solicitaron a la comunidad respetar la disposición de manera rigurosa para prevenir incidentes y garantizar la seguridad vial en la zona. Asimismo, se insta a los usuarios a evitar el tránsito por la Ruta Nacional 141 hasta que se restablezcan las condiciones normales de circulación en la mañana del viernes.